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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

اولیانوف: تضمین کنید که حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران تکرار نمی‌شود

اولیانوف: تضمین کنید که حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران تکرار نمی‌شود

نماینده روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در واکنش به سخنان مدیرکل آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی در نشست شورای امنیت اعلام کرد: تضمین کنید که حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران تکرار نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی مستقر در وین امروز چهارشنبه در واکنش به سخنان روز گذشته رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی در نشست شورای امنیت سازمان ملل، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نخستین گام در مسیر احیای دسترسی آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی، باید دریافت تضمین‌ هایی صددرصد قابل‌اطمینان از سوی ایالات متحده و اسرائیل باشد مبنی بر اینکه آن‌ ها حملات به تأسیسات هسته‌ ای ایران را ازسرنخواهند گرفت.

نماینده روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی مستقر در وین در این خصوص اضافه کرد: حملاتی که از جمله پیامدهای دیگر، می‌ تواند جان بازرسان آژانس را به خطر بیندازد.

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل بدون انجام وظیفه قانونی خود در محکوم کردن تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به تأسیسات هسته ای صلح آمیز ایران ادعا کرد: آژانس از ایران می‌خواهد که به بازرسانش اجازه دسترسی به تأسیسات هسته‌ای این کشور را بدهد. ایران را به انجام اقدامات فنی در خصوص فراهم شدن شرایط لازم برای بازگشت بازرسان مان به این کشور ترغیب می کنیم. چنین گام‌ های تدریجی، فنی و مرحله‌ ای می‌ توانند راه را برای اجرای پادمان‌ ها در ایران هموار کند!

کد مطلب 6992911

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