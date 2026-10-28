ردیف بودجه اختصاصی برای تولید محصولات ارگانیک ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ نشست خبری انجمن ارگانیک ایران به مناسبت پانزدهمین نمایشگاه محصولات ارگانیک‌ در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

صدرالدین نیاوانی، نائب‌رئیس انجمن ارگانیک ایران، در این نشست با مرور تاریخچه فعالیت‌های این انجمن، اظهار کرد: زمانی که فعالیت‌های انجمن آغاز شد، در معادلات جهانی، ایران به عنوان کشوری بدون تولید محصول ارگانیک شناخته می‌شد و تولیدات ما در سطح صفر بود. اما امروز با تکیه بر تلاش‌های مستمر، ایران در میان ۷۵ تا ۹۰ کشور برتر تولیدکننده ارگانیک جهان قرار دارد؛ حتی می‌توان گفت با توجه به نبود آمارهای دقیق، جایگاه ما در این رده‌بندی حتی می‌تواند فراتر از این نیز باشد.

نائب‌رئیس انجمن ارگانیک ایران با اشاره به موانع پیش‌روی تولید، چالش اصلی را در نبود حمایت‌های مالی سیستماتیک از سوی دولت دانست. وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، دولت‌ها حمایت‌های لازم را از بخش ارگانیک انجام می‌دهند، اما در ایران هنوز با این چالش مواجه هستیم که بودجه‌های حمایتی برای تولید ارگانیک، پیش از ورود به مرحله تصویب در مجلس، در ردیف‌های بودجه‌ای مشخص گنجانده نمی‌شود. ما نیازمند یک ردیف بودجه اختصاصی برای حمایت از تولیدکننده، فرآوری‌کننده و توزیع‌کننده هستیم تا زنجیره ارزش ارگانیک از مزرعه تا سفره مردم با قیمت مناسب و کیفیت بالا حفظ شود.

وی افزود: اگر حتی تنها یک درصد از بودجه‌های حمایتی تولید، به بخش محصولات ارگانیک اختصاص یابد، شاهد جهشی بی‌سابقه در تولید و توسعه این صنعت خواهیم بود.

چالش صادرات و پتانسیل‌های بالقوه محصولات بومی

نیاوانی با اشاره به وضعیت صادرات، واقعیت تلخی را مطرح کرد و گفت: در حال حاضر، طبق آمارهای رسمی، ما صادرات مشخصی تحت عنوان محصول ارگانیک نداریم. بسیاری از محصولات ما مانند انجیر، سماق، زرشک و انواع گیاهان دارویی و کوهی، ماهیتی طبیعی و ارگانیک دارند که در بازارهای جهانی پتانسیل بالایی برای خرید دارند، اما از ظرفیت صادراتی آن‌ها به عنوان محصول گواهی‌شده ارگانیک بهره‌برداری نمی‌شود.

نائب‌رئیس انجمن ارگانیک ایران با انتقاد از برخی جریان‌های برخلاف منافع ملی که سعی در تخریب جایگاه محصولات ارگانیک دارند، اظهار کرد: برخی تلاش می‌کنند با ایجاد تردید در مورد سلامت و اصالت محصولات ارگانیک، صدای تولیدکنندگان را خفه کنند. اما ما با پشتکار خود بر این مسیر باقی خواهیم ماند، چرا که هدف ما حفاظت از سلامت مردم و تقویت اقتصاد کشور است.

این مسئول صنفی در پایان با اشاره به پانزدهمین نمایشگاه ارگانیک در کشور، افزود: در نمایشگاه، فرصتی فراهم شده تا مردم با دیدن محصولات مستقیم کشاورزان، با کیفیت و قیمت مناسب (حتی با اختلاف قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی نسبت به سایر محصولات)، با محصولات ارگانیک آشنا شوند. ما تلاش می‌کنیم تا دسترسی به این محصولات را برای خانواده‌ها تسهیل کنیم.