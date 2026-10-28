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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲

بازچرخانی آب، محور پیشنهادی همکاری ایران و بلاروس در صنعت آب

بازچرخانی آب، محور پیشنهادی همکاری ایران و بلاروس در صنعت آب

وزیر نیرو با اشاره به استفاده از پساب در صنایع ایران، بازچرخانی و تصفیه آب را از زمینه‌های همکاری مشترک با بلاروس دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، بازچرخانی و تصفیه آب را از زمینه‌های همکاری مشترک ایران و بلاروس عنوان کرد.

علی‌آبادی در دیدار با گنادی تروبیلو، وزیر مسکن و خدمات عمومی بلاروس، با اشاره به استفاده از آب بازچرخانی‌شده در صنایع ایران اظهار کرد: یکی از فرصت‌های همکاری مشترک بین دو کشور می‌تواند بازچرخانی و تصفیه آب باشد.

وزیر نیرو همچنین مدیریت مصرف آب و انرژی را از دیگر زمینه‌های همکاری دو کشور دانست و با اشاره به تفاوت شرایط اقلیمی ایران و بلاروس، بر امکان استفاده از تجربیات این کشور در زمینه مدیریت مصرف تأکید کرد.

وی با اشاره به حرکت ایران به سمت استفاده از آب بازچرخانی‌شده در صنایع، از برنامه‌ریزی برای توسعه روش‌های هوشمند کاهش مصرف انرژی نیز سخن گفت.

کد مطلب 6992915
علی فروزانفر

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