۲۵۰۰ بیمار مبتلا به فشارخون در مراکز سلامت اردستان شناسایی شدند

حسن ذبیحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین جلسه هیئت امنای مراکز خدمات جامع سلامت شماره یک و دو شهر اردستان با محوریت بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت (SDH) برگزار شد و در این نشست، اقدامات انجام‌شده و مصوبات جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: برخی از مصوبات جلسات گذشته اجرایی شده است، اما تعدادی از اقدامات نیز همچنان انجام نشده و نیازمند پیگیری جدی دستگاه‌های مسئول است.

رئیس مرکز خدمات جامع سلامت شماره دو اردستان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات موجود این است که اقدامات مرتبط با سلامت نباید صرفاً در قالب جلسات اداری و صورت‌جلسات باقی بماند، بلکه باید در سطح جامعه و به‌صورت عملیاتی اجرا شود.

ذبیحی تصریح کرد: در این زمینه، ظرفیت گروه‌های مردمی، به‌ویژه نیروهای بسیجی و طرح‌های محله‌محور، می‌تواند کمک بزرگی به اجرای مصوبات و تبدیل برنامه‌های اداری به فعالیت‌های میدانی و مردمی کند.

وی بیان کرد: از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه سلامت در شهر اردستان می‌توان به پیشگیری و کنترل بیماری‌های دیابت و فشارخون و همچنین پیشگیری از خودکشی اشاره کرد که در مراکز خدمات جامع سلامت شماره یک و دو مورد توجه قرار دارند.

رئیس مرکز خدمات جامع سلامت شماره دو اردستان ادامه داد: پیشگیری از مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال نیز به برنامه‌های مرکز شماره یک اضافه شده است و در این زمینه، مجموعه شبکه بهداشت و درمان و سایر دستگاه‌های مرتبط، فعالیت‌هایی را در راستای تحقق اهداف سلامت دنبال می‌کنند که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ذبیحی یادآور شد: بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی شبکه بهداشت و درمان اردستان، تعداد افراد مبتلا به دیابت تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شماره یک و دو این شهر یک‌هزار و ۵۶۱ نفر و تعداد افراد مبتلا به فشارخون نیز ۲ هزار و ۵۳۹ نفر است.

وی اضافه کرد: از مجموع افراد مبتلا به دیابت، ۴۶۲ نفر و از مجموع افراد مبتلا به فشارخون، ۶۷۳ نفر در مهرماه مراقبت و پیگیری شده‌اند. این آمارها بر اساس اطلاعات ثبت‌شده تا ۳۰ شهریورماه بوده و آمار مراقبت‌های انجام‌شده در مهرماه به‌صورت جداگانه اعلام شده است.

رئیس مرکز خدمات جامع سلامت شماره دو اردستان با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه سلامت گفت: برای ارتقای سلامت جامعه، باید برنامه‌هایی مانند ترویج پیاده‌روی، اصلاح سبک زندگی و افزایش آگاهی عمومی با مشارکت مردم و سایر نهادها دنبال شود.

ذبیحی بیان کرد: در این مسیر، اداره ورزش و جوانان، شهرداری‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، روحانیون، معتمدان محلی و افرادی که از جایگاه اجتماعی و تریبون عمومی برخوردار هستند، می‌توانند نقش مؤثری در گسترش فرهنگ سلامت و مشارکت مردم ایفا کنند.

وی با اشاره به سهم دستگاه‌های مختلف در تأمین سلامت جامعه ادامه داد: بر اساس دیدگاه مطرح‌شده در حوزه سلامت، حدود ۲۵ درصد از عوامل مؤثر بر سلامت به خدمات شبکه بهداشت و درمان مربوط می‌شود و ۷۵ درصد دیگر به نقش مردم، سایر دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌های مردم‌نهاد و معتمدان اجتماعی وابسته است.

رئیس مرکز خدمات جامع سلامت شماره دو اردستان یادآور شد: تحقق اهداف سلامت در جامعه بدون هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال مردم امکان‌پذیر نیست و لازم است مصوبات این جلسات با پیگیری مستمر، از مرحله تصمیم‌گیری عبور کرده و به اقدامات عملی و ملموس در سطح جامعه تبدیل شود.