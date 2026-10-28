به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند بعدازظهر چهارشنبه در دومین جلسه تأمین مالی پروژه‌های راه و آب استان سمنان، بر ضرورت ایفای نقش مؤثر دستگاه‌های متولی و تسریع در تأمین منابع مالی طرح‌های اولویت‌دار استان تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی طرح‌های کلان و قابل افتتاح افزود: میزان پیشرفت پروژه‌ها و اولویت اجرای آن‌ها به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان اعلام شده است و لازم است پیگیری جدی برای رفع موانع اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های ملی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد.

استاندار سمنان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام اظهار کرد: شتاب‌بخشی به روند اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان دارد.

کولیوند ادامه داد: پروژه‌های کلان و اولویت‌دار حوزه راه و آب باید با بررسی دقیق مشخص شوند تا در پیگیری‌های ملی و مکاتبات مربوط به تأمین منابع مالی، طرح‌های دارای اولویت به‌صورت روشن و هدفمند مطرح شوند و منابع اختصاص‌یافته در مسیر اجرای همان پروژه‌ها قرار گیرند.

وی با اشاره به طولانی‌شدن روند تکمیل برخی طرح‌های استان گفت: تعدادی از پروژه‌ها سال‌هاست در انتظار تکمیل قرار دارند و ضروری است با پیگیری مجوزهای موردنیاز و جلب همراهی دستگاه‌های ملی، روند اجرای آن‌ها تسریع شود.

استاندار سمنان همچنین بر ضرورت تهیه اطلاعات دقیق و کارشناسی از پروژه‌ها تأکید کرد و افزود: میزان پیشرفت فیزیکی، برآورد هزینه‌ها، مدت‌زمان اجرای طرح‌ها و منابع مالی موردنیاز برای تکمیل آن‌ها باید به‌صورت شفاف مشخص شود تا امکان پیگیری مؤثرتر مطالبات استان در جلسات ملی و جلب حمایت برای تأمین مالی پروژه‌ها فراهم شود.