به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر چهارشنبه در نشست شورای تأمین مسکن شهرستان دشتی اظهار کرد: حسب نگاه دولت چهاردهم و با وجود شرایط دشوار کشور و محدودیت‌های ناشی از جنگ و مسائل اقتصادی، اجرای برنامه‌های حوزه مسکن و واگذاری زمین در شهرستان متوقف نشده و این روند با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: واگذاری زمین به خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت، از برنامه‌های مهم دولت چهاردهم است و امروز شاهد اجرای این برنامه در شهر خورموج، مرکز شهرستان دشتی هستیم.

فرماندار دشتی گفت: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۴۵۰ قطعه زمین به خانواده‌های مشمول این قانون در شهرستان دشتی واگذار شد که این اقدام در ادامه برنامه‌های دولت برای حمایت از خانواده‌ها و تسهیل خانه‌دار شدن مردم صورت می‌گیرد.

فرماندار دشتی با اشاره به واگذاری‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته بیان کرد: با احتساب ۴۵۰ قطعه زمین جدید، تعداد زمین‌های واگذارشده در قالب این طرح در شهرستان افزایش می‌یابد.

مقاتلی بیان کرد: واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند در دوره‌های گذشته انجام شده و واگذاری به خانواده‌های دارای چهار فرزند نیز در این مرحله مورد توجه قرار گرفته است.

مقاتلی ادامه داد: در حوزه نهضت ملی مسکن نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احداث ۶۷۲ واحد را در شهرستان دشتی در دستور کار داشته که تاکنون ۲۸۸ واحد تحویل شده است. همچنین ۹۶ واحد مسکونی در دست احداث است که بخش قابل توجهی از آن آماده شده و برای تحویل به متقاضیان در مراحل پایانی قرار دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های حوزه مسکن روستایی گفت: سهمیه امسال شهرستان در این بخش ۴۰۰ واحد است که تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود چهار درصد برای متقاضیان واجد شرایط پیش‌بینی شده است. این تسهیلات در شهرها نیز برای افراد مشمول دهک‌های یک تا چهار قابل استفاده خواهد بود.

فرماندار دشتی یکی از اولویت‌های مدیریت شهرستان را آماده‌سازی واقعی زمین‌ها پیش از واگذاری دانست و تصریح کرد: واگذاری زمین نباید صرفاً روی کاغذ انجام شود، بلکه زمین‌های واگذارشده باید قابلیت استفاده داشته باشند و زیرساخت‌های مورد نیاز آن‌ها با همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان فراهم شود.

مقاتلی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تکمیل زیرساخت‌های مسکن افزود: تکمیل آسانسورهای به جای مانده از واحدهای مسکونی مهر در سال های گذشته نیز از مطالبات گذشته مردم بوده که روند اجرایی آن آغاز شده است.

وی همچنین از آماده‌سازی زمین در شهر کاکی برای واگذاری به متقاضیان خبر داد و گفت: آماده‌سازی سایت‌های در دیگر شهرهای شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود با همکاری شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان، هزینه نهایی آماده‌سازی و واگذاری زمین برای مردم کاهش یابد.

فرماندار دشتی با قدردانی از همکاری استاندار بوشهر، معاون عمرانی استاندار، اداره‌کل راه و شهرسازی، نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، بنیاد مسکن و دستگاه‌های اجرایی شهرستان تأکید کرد: با وجود دشواری‌های اقتصادی، برنامه‌های حوزه مسکن و جوانی جمعیت در شهرستان دنبال می‌شود و ممکن است اجرای برخی طرح‌ها با تأخیر همراه باشد، اما پیگیری‌ها برای تحقق تعهدات به مردم ادامه خواهد داشت.

مقاتلی، واگذاری زمین به خانواده‌ها را اقدامی مهم در مسیر حمایت از جمعیت و تأمین مسکن دانست و بر تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی برای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم تأکید کرد.