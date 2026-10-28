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۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸

رئیس هیئت پارادوومیدانی استان بوشهر انتخاب شد

رئیس هیئت پارادوومیدانی استان بوشهر انتخاب شد

بوشهر-حمید سعادتیان در مجمع انتخاباتی هیئت پارادوومیدانی استان بوشهر با کسب اکثریت آرای مأخوذه به ریاست این هیئت انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت پارادوومیدانی استان بوشهر با حضور موسی کشتکار مدیرکل ورزش و جوانان استان، و اعضای مجمع برگزار شد و حمید سعادتیان با کسب اکثریت آرای مأخوذه به‌عنوان رئیس این هیات انتخاب شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر، در این مجمع با اشاره به تشکیل مستقل فدراسیون پارادوومیدانی اظهار کرد: با توجه به اینکه این رشته به‌تازگی از فدراسیون جانبازان و توانیابان جدا شده و فدراسیون آن به‌صورت مستقل تشکیل شده است، باید با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه شکوفایی استعدادها و توسعه ورزش قهرمانی در هیات‌های ورزشی فراهم شود.

موسی کشتکار همچنین با تبریک به لیلا کبک‌زن و فاطمه تشنه‌دل مربی وی، به جهت کسب مدال در مسابقات پاراآسیایی ناگویا بیان کرد: هیات پارادوومیدانی از جمله هیات‌هایی است که باید در حوزه آموزش و استعدادیابی تلاش ویژه‌ای داشته باشد تا در آینده شاهد حضور ورزشکاران و قهرمانان بیشتری در این رشته باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر خطاب به رئیس منتخب هیات پارادوومیدانی تصریح کرد: برنامه‌های ارائه‌شده از سوی رئیس جدید هیات در بازه‌های زمانی مشخص ارزیابی می‌شود و عملکرد وی پس از شش ماه مورد پایش قرار خواهد گرفت.

رئیس هیئت پارادوومیدانی استان بوشهر انتخاب شد

کشتکار با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های اقتصادی هیات خاطرنشان کرد: جذب حامیان مالی و تقویت پشتوانه اقتصادی فعالیت‌های هیات از اولویت‌های مهم برای توسعه پایدار این رشته است تا زمینه استقلال مالی و اجرای برنامه‌ها بدون دغدغه فراهم شود.

وی همچنین بر ضرورت گسترش فعالیت‌های هیات پارادوومیدانی در سراسر استان تأکید کرد و گفت: فعال‌سازی هیات‌های شهرستانی، برگزاری مستمر کلاس‌های آموزشی برای داوران و مربیان و اجرای برنامه‌های استعدادیابی از جمله اقداماتی است که باید به‌طور جدی در دستور کار هیات جدید قرار گیرد.

کد مطلب 6992923

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