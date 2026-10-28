رئیس هیئت پارادوومیدانی استان بوشهر انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت پارادوومیدانی استان بوشهر با حضور موسی کشتکار مدیرکل ورزش و جوانان استان، و اعضای مجمع برگزار شد و حمید سعادتیان با کسب اکثریت آرای مأخوذه به‌عنوان رئیس این هیات انتخاب شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر، در این مجمع با اشاره به تشکیل مستقل فدراسیون پارادوومیدانی اظهار کرد: با توجه به اینکه این رشته به‌تازگی از فدراسیون جانبازان و توانیابان جدا شده و فدراسیون آن به‌صورت مستقل تشکیل شده است، باید با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه شکوفایی استعدادها و توسعه ورزش قهرمانی در هیات‌های ورزشی فراهم شود.

موسی کشتکار همچنین با تبریک به لیلا کبک‌زن و فاطمه تشنه‌دل مربی وی، به جهت کسب مدال در مسابقات پاراآسیایی ناگویا بیان کرد: هیات پارادوومیدانی از جمله هیات‌هایی است که باید در حوزه آموزش و استعدادیابی تلاش ویژه‌ای داشته باشد تا در آینده شاهد حضور ورزشکاران و قهرمانان بیشتری در این رشته باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر خطاب به رئیس منتخب هیات پارادوومیدانی تصریح کرد: برنامه‌های ارائه‌شده از سوی رئیس جدید هیات در بازه‌های زمانی مشخص ارزیابی می‌شود و عملکرد وی پس از شش ماه مورد پایش قرار خواهد گرفت.

کشتکار با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های اقتصادی هیات خاطرنشان کرد: جذب حامیان مالی و تقویت پشتوانه اقتصادی فعالیت‌های هیات از اولویت‌های مهم برای توسعه پایدار این رشته است تا زمینه استقلال مالی و اجرای برنامه‌ها بدون دغدغه فراهم شود.

وی همچنین بر ضرورت گسترش فعالیت‌های هیات پارادوومیدانی در سراسر استان تأکید کرد و گفت: فعال‌سازی هیات‌های شهرستانی، برگزاری مستمر کلاس‌های آموزشی برای داوران و مربیان و اجرای برنامه‌های استعدادیابی از جمله اقداماتی است که باید به‌طور جدی در دستور کار هیات جدید قرار گیرد.