  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۱۱

در اجلاس روسیه و آفریقا؛

رئیس اتحادیه آفریقا: در پی تنوع‌ بخشی به روابط خود با روسیه هستیم

رئیس اتحادیه آفریقا: در پی تنوع‌ بخشی به روابط خود با روسیه هستیم

رئیس کنونی اتحادیه آفریقا در نشست عمومی «مجمع اقتصادی و بشردوستانه روسیه و آفریقا» اعلام کرد: در پی تنوع‌ بخشی به روابط خود با مسکو هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، اواریست نداییشیمیه رئیس‌ جمهور بوروندی و رئیس کنونی اتحادیه آفریقا امروز چهارشنبه در نشست روسیه- آفریقا اعلام کرد: کشورهای آفریقایی به دنبال گسترش همکاری با روسیه در زمینه‌ های فرآوری منابع طبیعی و ایجاد تأسیسات تولیدی هستند.

رئیس اتحادیه آفریقا در سخنانی اضافه کرد: آفریقا در پی تنوع‌ بخشی به روابط خود با روسیه و ایجاد امکانات جدید برای تسویه‌ حساب‌ ها و مسیرهای حمل‌ و نقل است. ظرفیت شراکت میان روسیه و آفریقا بسیار بالاست و باید در این زمینه به نتایج ملموس دست یافت.

اواریست نداییشیمیه سپس ادامه داد: امیدواریم روسیه سهم شایسته‌ای در اقتصاد قاره آفریقا داشته باشد.

وی در نشست عمومی «مجمع اقتصادی و بشردوستانه روسیه و آفریقا» در مسکو اظهار داشت که کشورهای آفریقایی به انتقال فناوری و ایجاد واحدهای صنعتی در خاک خود علاقه‌مند هستند.

کد مطلب 6992925

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها