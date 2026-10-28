به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی عصر چهارشنبه در نشست قرارگاه بعثت مردم استان سمنان در محل صدا و سیمای مرکز سمنان از حضور مردم متدین و همیشه در صحنه استان که نزدیک به ۲۵۰ شب است در میدان حماسه و اقتدار حضور دارند، قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه مردم ما در این شب‌ها نشان داده‌اند که پشتیبان ولایت و رهبرشان و همچنین ارزش‌های انقلاب اسلامیشان هستند، افزود: هر گاه که نیاز به حضور مردم در طول این ۴۸ سال انقلاب احساس شده مردم در میدان حماسه سازی حضور داشته اند.

امام جمعه سمنان روحیه امروز مردم را با دوران هشت سال دفاع مقدس مقایسه کرد و ابراز داشت: امروز بصیرت مثال‌زدنی مردم ایران اسلامی تحسین جهانیان را به همراه داشته است.

مطیعی در ادامه بر ضرورت اطلاع‌رسانی فعال و به‌موقع در خصوص حضور مردم در دفاع از کشور و نظام تاکید کرد و ابراز داشت: باید از ظرفیت های رسانه ای، هنری و همچنین فرهنگی دراین زمینه بیش از پیش بهره گرفت.

وی با بیان اینکه حضور میدانی و خیابانی مردم از اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: همانطور که در دیدار محسن رضایی با رهبر انقلاب اسلامی هم تاکید شد این حضور دارای جنبه‌های مختلف و بسیار مهمی است که باید با اطلاع‌رسانی مناسب، زمینه استمرار و تقویت آن فراهم شود.