به گزارش خبرنگار مهر، صادق غلامی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای بهبود کیفیت خدمات شهری و ارتقای سطح امکانات رفاهی و ورزشی شهروندان، فرآیند توسعه زیرساخت‌ها با برنامه‌ریزی دقیق در حال پیگیری است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به اهمیت پروژه‌های عمرانی در حوزه ورزش، اعلام کرد: در این راستا، مبلغ سه میلیارد تومان از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۳ شرکت بازآفرینی شهری ایران، جهت تکمیل و بهره‌برداری از سالن ورزشی علی‌آباد در شهر برازجان اختصاص یافته است.

غلامی افزود: این پروژه که یکی از اولویت‌های توسعه زیرساخت‌های ورزشی در منطقه محسوب می‌شود، با هدف فراهم آوردن بستری مناسب برای فعالیت‌های جوانان و ورزشکاران محلات حسین آباد، علی آباد و گرمسیری صورت می‌گیرد.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر همچنین تصریح کرد: در راستای پیشبرد مراحل اجرایی این پروژه، تفاهم‌نامه‌ای دوجانبه میان اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر (به نمایندگی از شرکت بازآفرینی شهری ایران) و اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر منعقد و این تفاهم‌نامه با تمرکز بر اجرای عملیات دیوارکشی سالن ورزشی علی‌آباد برازجان تنظیم شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با همکاری سایر دستگاه‌های استانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت بازآفرینی شهری، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان را با سرعت و کیفیت مطلوب به مرحله بهره‌برداری برسانیم.