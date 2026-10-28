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۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸

تخصیص اعتبار برای تکمیل سالن ورزشی علی‌آباد شهر برازجان

تخصیص اعتبار برای تکمیل سالن ورزشی علی‌آباد شهر برازجان

بوشهر- معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر از تخصیص سه میلیارد تومان اعتبار جهت تکمیل سالن ورزشی شهدای اقتدار علی‌آباد در شهر برازجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق غلامی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای بهبود کیفیت خدمات شهری و ارتقای سطح امکانات رفاهی و ورزشی شهروندان، فرآیند توسعه زیرساخت‌ها با برنامه‌ریزی دقیق در حال پیگیری است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به اهمیت پروژه‌های عمرانی در حوزه ورزش، اعلام کرد: در این راستا، مبلغ سه میلیارد تومان از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۳ شرکت بازآفرینی شهری ایران، جهت تکمیل و بهره‌برداری از سالن ورزشی علی‌آباد در شهر برازجان اختصاص یافته است.

غلامی افزود: این پروژه که یکی از اولویت‌های توسعه زیرساخت‌های ورزشی در منطقه محسوب می‌شود، با هدف فراهم آوردن بستری مناسب برای فعالیت‌های جوانان و ورزشکاران محلات حسین آباد، علی آباد و گرمسیری صورت می‌گیرد.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر همچنین تصریح کرد: در راستای پیشبرد مراحل اجرایی این پروژه، تفاهم‌نامه‌ای دوجانبه میان اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر (به نمایندگی از شرکت بازآفرینی شهری ایران) و اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر منعقد و این تفاهم‌نامه با تمرکز بر اجرای عملیات دیوارکشی سالن ورزشی علی‌آباد برازجان تنظیم شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با همکاری سایر دستگاه‌های استانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت بازآفرینی شهری، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان را با سرعت و کیفیت مطلوب به مرحله بهره‌برداری برسانیم.

کد مطلب 6992930

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