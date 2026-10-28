به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس عصر چهارشنبه در نشست اختتامیه فعالیت دبیرخانه ملی پنجمین دوره رخداد ملی رسانه‌ای «سردار تا سردار» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت اظهار کرد: آنچه ملت‌ها را در تاریخ ماندگار می‌کند، هویت‌ها، باورها و اعتقادات آن‌هاست.

وی با اشاره به اقدامات شهید میرزا کوچک‌خان جنگلی و شهید حاج قاسم سلیمانی در مسیر تحکیم هویت ملت ایران افزود: مکتب این دو شهید بزرگوار، مکتبی راهبردی است که باید با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه تبیین و تثبیت شود.

استاندار گیلان با اشاره به ویژگی‌های متمایز نهضت جنگل تصریح کرد: بهره‌گیری از رسانه و استفاده از ظرفیت‌های آن، یکی از ویژگی‌های برجسته این نهضت بود که در ماندگاری پیام و اهداف آن نقش داشت. حق‌شناس، سلامت مالی و توجه به خدمت‌رسانی به مردم را از دیگر ویژگی‌های نهضت جنگل دانست و تصریح کرد: توجه به سوادآموزی نیز از ویژگی‌های قابل‌توجه این نهضت بود که می‌تواند به‌عنوان تجربه‌ای ارزشمند در تاریخ مورد بررسی قرار گیرد.

سردار تا سردار به یک رخداد ملی تبدیل شده است

«هادی اصدق‌پور» دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان گیلان، در این نشست با اشاره به اهداف برگزاری رخداد رسانه‌ای «سردار تا سردار» اظهار کرد: این رویداد با هدف تطبیق سیره و شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید میرزا کوچک‌خان جنگلی در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی طراحی شده است.

وی با بیان اینکه این رخداد طی سال‌های اخیر توانسته است به یک رویداد ملی تبدیل شود، افزود: همراهی فعالان رسانه‌ای استان‌های مختلف کشور و مشارکت بیش از دو سوم استان‌ها در این رویداد، بیانگر ظرفیت آن برای گسترش همکاری‌های فرهنگی و رسانه‌ای است.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان گیلان، «سردار تا سردار» را رخدادی پویا و مولد دانست و گفت: پنجمین دوره این رویداد رسانه‌ای می‌تواند سرآغازی برای تمرکز بیشتر بر شخصیت‌های هویت‌آفرین استان‌های مختلف کشور و بازخوانی ابعاد گوناگون سیره و شخصیت قهرمانان ملی باشد.

میرزا کوچک‌خان و حاج قاسم باید در اندیشه نسل جوان زنده بمانند

«محمدحسین واثق کارگرنیا» رئیس شورای اسلامی شهر رشت، در این نشست با اشاره به اهمیت برگزاری رخداد رسانه‌ای «سردار تا سردار» اظهار کرد: این رویداد گامی مهم در عرصه فرهنگی استان گیلان و فرصتی برای معرفی و تبیین اندیشه‌های شهید میرزا کوچک‌خان جنگلی و شهید حاج قاسم سلیمانی است.

وی با اشاره به نقاط اشتراک سیره و شخصیت این دو شهید افزود: برگزاری چنین رویدادهایی زمینه مناسبی برای بازخوانی هویت ملت ایران در دوران معاصر و انتقال ارزش‌های فرهنگی و تاریخی به نسل‌های آینده فراهم می‌کند.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت، همکاری مجموعه‌های مدیریت شهری رشت و کرمان را اقدامی امیدبخش دانست و تصریح کرد: امیدواریم این همکاری در عرصه‌های مختلف و با هدف انتقال مفاهیم هویت‌آفرین به نسل جدید تداوم یابد.

کارگرنیا با تأکید بر ضرورت توجه به نسل جوان به‌عنوان مخاطب اصلی این رویداد رسانه‌ای خاطرنشان کرد: میرزا کوچک‌خان جنگلی و حاج قاسم سلیمانی نباید برای نسل جدید صرفاً نام‌هایی آشنا باشند، بلکه باید اندیشه و سیره آنان در باور و رفتار نسل جوان نهادینه شود.