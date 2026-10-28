روایت رئیس روس اتم از مذاکرات هسته ای پوتین و پزشکیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «الکسی لیخاچف» رئیس شرکت روس اتم امروز چهارشنبه اعلام کرد: موضوع بازگشت کارکنان روسی به نیروگاه هسته‌ای بوشهر روز سه‌شنبه در مذاکرات پوتین و پزشکیان در مسکو مورد بحث قرار گرفت. پزشکیان در مذاکرات با پوتین در مسکو، روند بازگشت نیروهای روسی فعال در ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران را بسیار مثبت ارزیابی کرد.

رئیس شرکت روس اتم در این خصوص ادامه داد: مسکو قصد دارد در ماه نوامبر شمار نیروهای خود در پروژه ساخت نیروگاه هسته‌ ای بوشهر را به ۲۰۰ نفر افزایش دهد.

«الکسی لیخاچف» اضافه کرد: روس‌اتم ساخت ناوگانی از نیروگاه‌ های هسته‌ای شناور برای روسیه را آغاز کرده است.