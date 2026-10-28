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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۳۴

تبیین شخصیت‌های هویت‌ آفرین راهی برای مقابله با روایت‌سازی دشمن است

تبیین شخصیت‌های هویت‌ آفرین راهی برای مقابله با روایت‌سازی دشمن است

رشت- دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان کرمان با اشاره به نقش رسانه در معرفی چهره واقعی ملت ایران گفت: تبیین شخصیت‌های هویت‌آفرین، راهی برای مقابله با روایت‌سازی دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام عبدالرسول الله‌وردی عصر چهارشنبه نشست اختتامیه فعالیت دبیرخانه ملی پنجمین دوره رخداد ملی رسانه‌ای «سردار تا سردار» با اشاره به همکاری مشترک استان‌های گیلان و کرمان اظهار کرد: این همکاری اقدامی مبارک و اثرگذار در مسیر توسعه فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای است.

وی با بیان اینکه شخصیت‌های هویت‌آفرین از ظرفیت‌های عمیق انسانی و فرهنگی برخوردارند، افزود: ابعاد مختلف شخصیت این چهره‌ها همچنان نیازمند تبیین و بازخوانی است و در این زمینه ظرفیت‌های فراوانی برای فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای وجود دارد.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان کرمان با اشاره به نقش رسانه در معرفی چهره واقعی ملت ایران تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای، تصویری نادرست از ملت ایران ارائه دهند، تبیین سیره و شخصیت قهرمانان ملی می‌تواند در تقویت هویت ملی و مقابله با روایت‌سازی‌های نادرست مؤثر باشد.

کار رسانه‌ای با اخلاص منافاتی ندارد

«محمود بابایی» رئیس شورای اسلامی شهر کرمان، نیز در این نشست با اشاره به اشتراکات مکتبی و فکری شهید میرزا کوچک‌خان جنگلی و شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: ریشه‌های مکتب و سیره این دو شخصیت در مبانی مشترکی قرار دارد و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه برای تبیین این اشتراکات، اقدامی مهم و ضروری است.

وی با اشاره به الگوی رسانه‌ای شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: فعالیت رسانه‌ای با کار خالصانه منافاتی ندارد و سیره شهید سلیمانی نشان می‌دهد که می‌توان با حفظ اخلاص، از ظرفیت رسانه برای انتقال پیام‌ها و مفاهیم ارزشمند بهره گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهر کرمان بر ضرورت استخراج و تبیین این الگو تأکید کرد و گفت: معرفی ابعاد مختلف شخصیت‌های هویت‌آفرین باید با استفاده از شیوه‌های مؤثر رسانه‌ای و متناسب با نیازهای نسل جدید دنبال شود.

کد مطلب 6992933

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