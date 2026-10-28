به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام عبدالرسول الله‌وردی عصر چهارشنبه نشست اختتامیه فعالیت دبیرخانه ملی پنجمین دوره رخداد ملی رسانه‌ای «سردار تا سردار» با اشاره به همکاری مشترک استان‌های گیلان و کرمان اظهار کرد: این همکاری اقدامی مبارک و اثرگذار در مسیر توسعه فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای است.

وی با بیان اینکه شخصیت‌های هویت‌آفرین از ظرفیت‌های عمیق انسانی و فرهنگی برخوردارند، افزود: ابعاد مختلف شخصیت این چهره‌ها همچنان نیازمند تبیین و بازخوانی است و در این زمینه ظرفیت‌های فراوانی برای فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای وجود دارد.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان کرمان با اشاره به نقش رسانه در معرفی چهره واقعی ملت ایران تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای، تصویری نادرست از ملت ایران ارائه دهند، تبیین سیره و شخصیت قهرمانان ملی می‌تواند در تقویت هویت ملی و مقابله با روایت‌سازی‌های نادرست مؤثر باشد.

کار رسانه‌ای با اخلاص منافاتی ندارد

«محمود بابایی» رئیس شورای اسلامی شهر کرمان، نیز در این نشست با اشاره به اشتراکات مکتبی و فکری شهید میرزا کوچک‌خان جنگلی و شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: ریشه‌های مکتب و سیره این دو شخصیت در مبانی مشترکی قرار دارد و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه برای تبیین این اشتراکات، اقدامی مهم و ضروری است.

وی با اشاره به الگوی رسانه‌ای شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: فعالیت رسانه‌ای با کار خالصانه منافاتی ندارد و سیره شهید سلیمانی نشان می‌دهد که می‌توان با حفظ اخلاص، از ظرفیت رسانه برای انتقال پیام‌ها و مفاهیم ارزشمند بهره گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهر کرمان بر ضرورت استخراج و تبیین این الگو تأکید کرد و گفت: معرفی ابعاد مختلف شخصیت‌های هویت‌آفرین باید با استفاده از شیوه‌های مؤثر رسانه‌ای و متناسب با نیازهای نسل جدید دنبال شود.

