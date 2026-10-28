به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست وبیناری بررسی ظرفیت‌های اقتصادی استان زنجان برای همکاری با چین، با حضور صادقی استاندار زنجان، مهدی دوستی معاون وزیر کشور، جمعی از مدیران و مسئولان استانی و فعالان بخش خصوصی زنجان، ظرفیت‌های اقتصادی استان و راهکارهای توسعه تعاملات با طرف‌های چینی مورد بررسی قرار گرفت.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، با تشریح زمینه‌های همکاری زنجان و چین در سه حوزه کشاورزی، معدن و گردشگری، بر ضرورت ایجاد ارتباطات مستقیم، منسجم و مستمر میان استان زنجان و استان‌ها و مجموعه‌های اقتصادی متناظر در چین تأکید کرد. وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی، این حوزه را از زمینه‌های نیازمند شناخت بیشتر بازار چین و توسعه تعاملات با طرف‌های چینی دانست و تصریح کرد معرفی ظرفیت‌های استانی و برقراری ارتباط با مناطق مختلف چین می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های دوجانبه باشد.

سفیر ایران در چین با اشاره به فرصت‌های همکاری در بخش معدن، بر ضرورت تقویت ارتباطات با شرکت‌های چینی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک در حوزه‌های استخراج، افزایش بهره‌وری و فرآوری مواد معدنی تأکید کرد. وی همچنین با اشاره به افزایش علاقه‌مندی گردشگران چینی به ایران، بر اهمیت فراهم‌کردن مقدمات همکاری و مشارکت فعالان این حوزه از هم‌اکنون تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری نباید به دوره پس از پایان جنگ موکول شود.

رحمانی‌فضلی با تأکید بر اهمیت ارتقای شناخت فعالان اقتصادی از محیط کسب‌وکار چین، آشنایی تجار و سرمایه‌گذاران با ملاحظات حقوقی و سازوکارهای همکاری با طرف‌های چینی را ضروری دانست. وی همچنین با اشاره به تجربیات چین در زمینه فقرزدایی و توسعه روستایی، بر لزوم استفاده از این ظرفیت‌ها و گسترش همکاری میان دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی دو کشور، به‌ویژه در زمینه‌های آب، خاک و بیابان‌زدایی، تأکید کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین با اشاره به اهمیت نمایشگاه‌های تخصصی این کشور در معرفی فناوری‌ها، محصولات و ظرفیت‌های اقتصادی، حضور هدفمند متخصصان و فعالان ایرانی در حوزه‌های معدن، کشاورزی، تجارت و خدمات را ضروری دانست. وی بر تداوم ارتباطات و پیگیری مستمر موضوعات مطرح‌شده در نشست‌ها با هدف تبدیل ظرفیت‌های موجود به فرصت‌های مشخص تجاری و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

در ادامه، صادقی، استاندار زنجان، با اشاره به موقعیت راهبردی استان و هم‌جواری آن با هفت استان کشور، ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی، آزادراهی و بزرگراهی و تنوع منابع معدنی را از مزیت‌های زنجان برای توسعه همکاری‌های اقتصادی برشمرد. وی با تأکید بر آمادگی استان برای پذیرش سرمایه‌گذاران چینی، حوزه‌هایی همچون صنعت و معدن، انرژی‌های نو، طرح‌های بزرگ مسکن، کشاورزی نوین، صنایع تبدیلی و گردشگری را از زمینه‌های مستعد همکاری معرفی کرد.

همچنین مهدی دوستی، معاون وزیر کشور، با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای همکاری ایران و چین، حوزه‌هایی همچون صنایع نساجی، معدن، گردشگری و کشاورزی را از زمینه‌های قابل پیگیری دانست. وی تأکید کرد که توسعه همکاری‌ها باید بر مبنای مزیت‌های نسبی هر استان و متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی آن صورت گیرد تا زمینه مشارکت مؤثرتر شرکت‌های چینی و پیشبرد طرح‌های مشترک فراهم شود.