 ۸۲۳ اثر به دبیرخانه رخداد رسانه ای «سردار تا سردار» ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دارا عصر چهارشنبه نشست اختتامیه فعالیت دبیرخانه ملی پنجمین دوره رخداد ملی رسانه‌ای «سردار تا سردار» با اشاره به گستره ملی پنجمین دوره این رویداد اظهار کرد: در این دوره، فعالان رسانه‌ای از ۲۵ استان کشور مشارکت داشتند.

وی با اعلام ارسال ۸۲۳ اثر به دبیرخانه پنجمین دوره رخداد رسانه‌ای «سردار تا سردار» افزود: در شرایط جنگ رسانه‌ای، تمرکز بر تولید محتوای رسانه‌ای برای انتقال مفاهیم هویتی و معرفی شخصیت‌های اثرگذار تاریخ معاصر، اهمیت ویژه‌ای دارد.

دبیر اجرایی این رخداد با تأکید بر ضرورت استمرار چنین برنامه‌هایی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های رسانه‌ای کشور می‌توانند در معرفی الگوهای هویت‌آفرین و انتقال ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی به نسل‌های آینده نقش مؤثری ایفا کنند.

امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک گیلان و کرمان برای تداوم رخداد رسانه‌ای

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان شوراهای اسلامی شهرها، شهرداری‌ها و جبهه‌های فرهنگی استان‌های گیلان و کرمان با هدف تداوم برگزاری رخداد رسانه‌ای «سردار تا سردار» به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف تقویت تعاملات فرهنگی و رسانه‌ای، توسعه همکاری‌های مشترک و فراهم‌کردن زمینه استمرار فعالیت‌های مرتبط با معرفی و تبیین سیره شخصیت‌های هویت‌آفرین ملی منعقد شد.