به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره مسابقات قهرمانی جودو باشگاه‌های بانوان استان بوشهر، گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش و یادبود شهدای والامقام دانش‌آموز، در سالن جودو شهید میرسنجری بوشهر برگزار شد.

این رقابت‌ها با حضور جودوکاران در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان برگزار شد و در حاشیه آن نیز جشنواره جودو ویژه خردسالان با حضور ۳۲ ورزشکار و همراهی خانواده‌های آنان در فضایی شاد و پرنشاط برگزار شد.

در پایان این رویداد، با حضور پیمان نوروزی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوشهر، رئیس و دبیر هیأت جودو و دفاع شخصی استان بوشهر، احکام قهرمانی بانوان برتر اهدا شد.

نتایج انفرادی مسابقات شامل ،وزن ۴۰- کیلوگرم مقام اول: ملیکا پرند مقام دوم: دنیا عرب، وزن ۴۸- کیلوگرم مقام اول: مهرسا پاک‌طریق مقام دوم: الهه اله‌دادی مقام سوم: غزل حمدالهی، وزن ۵۲- کیلوگرم مقام اول: فاطمه جمالی مقام دوم: زهرا جمالی، وزن ۵۷- کیلوگرم مقام اول: سمانه حسینی مقام دوم: نیایش پرندوار مقام سوم: ملیکا جعفری بود.

نتایج تیمی مسابقات

در بخش تیمی، باشگاه‌های برتر این دوره از رقابت‌ها مقام اول: باشگاه حجاباین تیم به مربیگری مینا جلالی و با حضور پنج شرکت‌کننده، موفق به کسب ۲ مدال طلا و ۳ مدال نقره شد.

مقام دوم: باشگاه شهید میرسنجری این تیم به مربیگری خانم زندوی و با حضور پنج شرکت‌کننده، ۲ مدال طلا، یک مدال نقره و ۲ مدال برنز کسب کرد.

جشنواره جودو ویژه خردسالان

جشنواره جودو ویژه خردسالان نیز با هدف ایجاد انگیزه، شناسایی استعدادهای ورزشی و تشویق کودکان به فعالیت بدنی برگزار شد. در پایان این جشنواره، به پاس حضور و مشارکت کودکان، به تمامی شرکت‌کنندگان لوح تقدیر اهدا شد.

برگزاری این رویداد در راستای توسعه جودوی بانوان، شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی، ترویج رقابت سالم و افزایش مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های ورزشی انجام شد.

هیأت جودو و دفاع شخصی استان بوشهر بر تداوم چنین برنامه‌هایی با هدف رشد و شکوفایی استعدادهای نسل آینده ورزش استان تأکید دارد.