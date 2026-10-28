حمایت از هنرمندان صنایع دستی استان سمنان با وام کم بهره

به گزارش خبرنگار مهر، سمانه سلطانی پور در گفتگو با خبرنگاران و اصحاب رسانه در میراث فرهنگی استان سمنان همزمان با ظهر چهارشنبه از اعطای تسهیلات حمایتی به هنرمندان فعال در زمینه صنایع دستی در سراسر استان سمنان خبر داد.

وی با بیان اینکه این هنرمندان با اعطای تسهیلات ارزان قیمت حمایت خواهند شد، افزود: هنرمندان دارای مجوز رسمی و معتبر از اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان مشمول این تسهیلات می شوند.

معاون میراث فرهنگی استان سمنان همچنین اعلام کرد: هنرمندانی که طی پنج سال اخیر از تسهیلات کم بهره استفاده نکرده‌اند، می‌توانند برای ثبت‌نام و تشکیل پرونده به ادارات میراث‌فرهنگی شهرستان محل فعالیت خود مراجعه کنند

سلطانی پور بیان کرد: این تسهیلات با هدف رفع چالش‌های مالی، تأمین ابزار کار و تداوم فعالیت‌های هنری در راستای حفظ اصالت صنایع دستی استان پیش‌بینی شده است.