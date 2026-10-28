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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۳۰

استقبال از شیوخ عشایر عراق در مشهد برای قدردانی از وفاداری آنان

استقبال از شیوخ عشایر عراق در مشهد برای قدردانی از وفاداری آنان

مشهد- شیوخ و بزرگان عشایر عراق برای شرکت در مراسم قدردانی از نقش وفادارانه آنان در تشییع پیکر مطهر امام شهید، در مشهد مورد استقبال قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر چهارشنبه علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام وزیر کشور و غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، در فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد از شیوخ و بزرگان عشایر عراق استقبال کردند.

این میهمانان به‌منظور شرکت در مراسم قدردانی از نقش وفادارانه عشایر عراق در تشییع تاریخی پیکر مطهر امام شهید و رهبر انقلاب اسلامی به مشهد سفر کرده‌اند.

این میزبانی با عنوان «مهمان‌نوازی رضوی» و با تأکید بر پیوندهای برادرانه ملت‌های ایران و عراق، نمادی از قدردانی از وفاداری عشایر عراق و تجسمی از برادری و پیوندهای عمیق میان دو ملت است.

کد مطلب 6992940

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