استقبال از شیوخ عشایر عراق در مشهد برای قدردانی از وفاداری آنان

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر چهارشنبه علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام وزیر کشور و غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، در فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد از شیوخ و بزرگان عشایر عراق استقبال کردند.

این میهمانان به‌منظور شرکت در مراسم قدردانی از نقش وفادارانه عشایر عراق در تشییع تاریخی پیکر مطهر امام شهید و رهبر انقلاب اسلامی به مشهد سفر کرده‌اند.

این میزبانی با عنوان «مهمان‌نوازی رضوی» و با تأکید بر پیوندهای برادرانه ملت‌های ایران و عراق، نمادی از قدردانی از وفاداری عشایر عراق و تجسمی از برادری و پیوندهای عمیق میان دو ملت است.