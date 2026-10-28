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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۳۵

برگزاری مانور عملیاتی بررسی انبار کالاهای اساسی در گرمسار

برگزاری مانور عملیاتی بررسی انبار کالاهای اساسی در گرمسار

گرمسار- رئیس جهاد کشاورزی گرمسار از برگزاری مانور عملیاتی بررسی انبار کالاهای اساسی در این شهرستان با همراهی دستگاه‌های ذیربط خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی گرمسار، از اجرای مانور تامین اقلام اساسی و مورد نیاز مردم در این شهرستان با همراهی دستگاه‌های ذیربط خبر داد.

وی افزود: این مانور در راستای اجرای برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل و با هدف تضمین امنیت تأمین کالاهای اساسی توسط جهاد کشاورزی گرمسار اجرا شد.

رئیس جهاد کشاورزی گرمسار بیان کرد: این مانور مانور عملیاتی و بازرسی گسترده انبارها در چارچوب «سامانه جامع انبارها» با مشارکت دستگاه‌های نظارتی شهرستان اجرایی شد.

جورابلو افزود: ارزیابی آمادگی زنجیره تأمین، بررسی انطباق موجودی فیزیکی با سامانه جامع انبارها و اطمینان از رعایت استانداردهای نگهداری کالا از اهداف این مانور بود.

وی افزود: پیشگیری از هرگونه بحران احتمالی در تأمین کالاهای اساسی و اطمینان از شفافیت عملکرد انبارها از طریق سامانه جامع از مهمترین محور های این مانور محسوب می شود.

کد مطلب 6992942

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