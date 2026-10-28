برگزاری مانور عملیاتی بررسی انبار کالاهای اساسی در گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی گرمسار، از اجرای مانور تامین اقلام اساسی و مورد نیاز مردم در این شهرستان با همراهی دستگاه‌های ذیربط خبر داد.

وی افزود: این مانور در راستای اجرای برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل و با هدف تضمین امنیت تأمین کالاهای اساسی توسط جهاد کشاورزی گرمسار اجرا شد.

رئیس جهاد کشاورزی گرمسار بیان کرد: این مانور مانور عملیاتی و بازرسی گسترده انبارها در چارچوب «سامانه جامع انبارها» با مشارکت دستگاه‌های نظارتی شهرستان اجرایی شد.

جورابلو افزود: ارزیابی آمادگی زنجیره تأمین، بررسی انطباق موجودی فیزیکی با سامانه جامع انبارها و اطمینان از رعایت استانداردهای نگهداری کالا از اهداف این مانور بود.

وی افزود: پیشگیری از هرگونه بحران احتمالی در تأمین کالاهای اساسی و اطمینان از شفافیت عملکرد انبارها از طریق سامانه جامع از مهمترین محور های این مانور محسوب می شود.