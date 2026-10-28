توسعه مراکز لجستیکی خواف، شمتیغ، شهید مطهری و سرخس بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در دیدار با جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، درباره توسعه مراکز لجستیکی استان، رفع موانع حمل‌ونقل ریلی و تسهیل صادرات از مسیرهای ریلی گفت‌وگو کرد و هماهنگی‌های لازم برای پیگیری این موضوعات انجام شد.

در این نشست، مسائل مرتبط با مراکز لجستیکی خواف، شمتیغ، شهید مطهری و سرخس، ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی در حوزه صادرات و ضرورت رفع موانع موجود در مسیر جابه‌جایی و تخلیه بار مورد بررسی قرار گرفت. تعیین تکلیف طرح‌های لجستیکی و فراهم‌کردن زمینه توسعه زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری از ظرفیت‌های ریلی استان، از محورهای این نشست بود.

مظفری با تأکید بر ضرورت تسریع در پیگیری مسائل حمل‌ونقل ریلی و توسعه مراکز لجستیکی استان، خواستار رفع موانع و جلوگیری از هرگونه معطلی در فرآیندهای اجرایی شد.

همچنین جبارعلی ذاکری با اشاره به اهمیت پایانه ریلی سرخس در مبادلات تجاری و صادراتی کشور، به مسائل مرتبط با انباشت واگن‌ها و کانتینرها و ضرورت افزایش ظرفیت تخلیه بار پرداخت.

توسعه مرکز لجستیکی خواف، پیگیری مسائل زیرساختی و سرمایه‌گذاری در این مجموعه و پیشبرد طرح توسعه گمرک شهید مطهری نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این دیدار بود. همچنین موضوع راه‌اندازی قطارهای شاتل بین آزادور و مشهد، در چارچوب پیگیری‌های انجام‌شده برای توسعه خدمات ریلی، در این دیدار مورد اشاره قرار گرفت.