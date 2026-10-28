به گزارش خبرنگار مهر، سعید دهقانلو ظهر چهارشنبه در چهارمین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان مهدیشهر به میزبانی فرمانداری خواستار ارتقای نقش تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی در توسعه خدمات کتابخانه‌ای در شهرستان مهدیشهر شد.

وی افزود: مشارکت شهرداری‌های شهرستان مهدیشهر در پرداخت سهم قانونی نیم‌درصد کتابخانه‌های عمومی یکی از مهمترین کمک هایی است که می توان به توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخانه های شهرستان کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان ادامه داد: پیشنهاد راه‌اندازی بخش ویژه کتابخانه شهید محسن فخری‌زاده در هفته کتاب و کتابخوانی در شهرستان مهدیشهر مورد موافقت قرار دارد و معتقد هستیم این اتفاق می تواند برکات خوبی را به دنبال داشته باشد.

دهقانلو در ادامه بر ضرورت پیگیری تجهیز و راه‌اندازی ون کتابخانه سیار شهمیرزاد با همکاری شهرداری این شهر تاکید کرد و و توسعه متوازن خدمات کتابخانه‌ای در مهدیشهر، شهمیرزاد، فولادمحله و روستاهای شهرستان مهدیشهر را ضروری دانست.

محمد امین جاوید پور فرماندار جدید مهدیشهر هم در سخنانی کوتاه فرماندار مهدیشهر از آمادگی فرمانداری برای حمایت از برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی خبر داد و بر پیگیری تأمین زمین کتابخانه طالب‌آباد، برگزاری نشست با شهرداران برای بررسی پرداخت سهم نیم‌درصدی و پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز کتابخانه‌ها تأکید کرد.