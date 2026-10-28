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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۰

ارائه بیش از ۵۵ هزار خدمت بهداشتی به جوانان شهرستان البرز

ارائه بیش از ۵۵ هزار خدمت بهداشتی به جوانان شهرستان البرز

البرز- شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵، ۵۵ هزار و ۶۲۵ خدمت پزشکی، مراقبتی و مشاوره‌ای به جوانان ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیده الهام مهدیانی با اعلام این خبر اظهار کرد: این خدمات با هدف ارتقای سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها و پاسخگویی به نیازهای بهداشتی جوانان ارائه شده است.

وی با تأکید بر اهمیت دوران جوانی و نقش آن در سلامت آینده جامعه افزود: در هفت ماه نخست امسال، چهار هزار و ۷۲۰ نفر از جوانان با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت، در مجموع ۱۴ هزار و ۲۱۳ خدمت پزشکی دریافت کردند و وضعیت سلامت آنان از سوی پزشکان ارزیابی شد.

کارشناس سلامت جوانان شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز با اشاره به خدمات مراقبت‌های اولیه گفت: در همین مدت، ۶ هزار و ۱۸۳ نفر از جوانان زیر پوشش مراقبان سلامت قرار گرفتند و در مجموع ۴۱ هزار و ۴۱۲ خدمت مراقبتی و مشاوره‌ای به آنان ارائه شد.

مهدیانی با اشاره به اهمیت مراقبت‌های جامعه‌محور خاطرنشان کرد: گسترش این خدمات می‌تواند به شناسایی زودهنگام عوامل خطر، پیشگیری از بیماری‌ها و کاهش بار بیماری‌های غیرواگیر کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت پایش مستمر شاخص‌های سلامت، از جوانان خواست برای دریافت خدمات مراقبتی، تشخیصی و مشاوره‌ای به مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت مراجعه کنند.


کد مطلب 6992954

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