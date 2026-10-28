پاکستان عبور هواپیماهای تایوانی از حریم هوایی خود را ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، پاکستان در راستای پایبندی به سیاست «چین واحد» پکن، عبور هواپیماهای شرکت‌های تایوانی از حریم هوایی خود را ممنوع کرده است؛ اقدامی که به نوشته بلومبرگ، نخستین مورد از این نوع در جهان محسوب می‌شود.

خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد بخش هوانوردی این کشور از سیاست چین واحد پیروی می‌کند و تنها به هواپیماهای چین اجازه عبور از حریم هوایی پاکستان را می‌دهد.

بر اساس داده‌های ردیابی پروازها، شرکت‌های هواپیمایی تایوان از آخر هفته گذشته مسیر پروازهای خود را تغییر داده‌اند و هواپیماهای شرکت‌های «چاینا ایرلاینز» و «اِوا ایر» از روز یکشنبه دیگر از حریم هوایی پاکستان عبور نکرده‌اند.

این محدودیت‌ها حتی از مقررات چین نیز سخت‌گیرانه‌تر است؛ چراکه پکن به شرکت‌های هواپیمایی تایوانی اجازه عبور از حریم هوایی خود را می‌دهد. چین، تایوان را بخشی جدایی‌طلب از خاک خود می‌داند، در حالی که مقام‌های تایوان بر استقلال این جزیره تأکید دارند.

پاکستان در سال ۱۹۵۱ و در حمایت از سیاست چین واحد، روابط رسمی خود را با تایوان قطع کرد. اسلام‌آباد و پکن در چارچوب طرح «کمربند و جاده» و کریدور اقتصادی چین و پاکستان، روابط خود را گسترش داده‌اند. چین همچنین بزرگ‌ترین تأمین‌کننده تسلیحات پاکستان است و روز سه‌شنبه کریدور اطلاعاتی چین و پاکستان را راه‌اندازی کرد.