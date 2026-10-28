حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مهرماه امسال، سامانه‌های ثبت تخلف سرعت در محورهای مواصلاتی استان، تردد ۲۷۲ هزار و ۸۵۷ خودروی دارای پلاک یکتا را ثبت کردند که از این تعداد، ۲۳۹ هزار و ۷۹۰ پلاک مربوط به وسایل نقلیه شخصی بوده است.

وی افزود: از مجموع تخلفات سرعت ثبت‌شده در این مدت، ۹۷ درصد مربوط به وسایل نقلیه شخصی و سه درصد مربوط به ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری و باری بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام با اشاره به میزان تجاوز از سرعت مجاز در تخلفات ثبت‌شده، بیان کرد: ۹۳ درصد تخلفات مربوط به رانندگی با سرعتی تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت بیش از حد مجاز، ۶ درصد مربوط به سرعت ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت بالاتر از حد مجاز و یک درصد نیز مربوط به تجاوز از سرعت مجاز به میزان بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت بوده است.

دشتی‌پور ادامه داد: بررسی اطلاعات ثبت‌شده توسط سامانه‌های پلاک‌خوان نشان می‌دهد بیشترین حضور وسایل نقلیه غیربومی در استان طی مهرماه، در روز سوم این ماه ثبت شده است.

وی یادآور شد: سهم وسایل نقلیه غیربومی در استان ایلام در مهرماه امسال، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام با تأکید بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه در محورهای مواصلاتی استان، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مجاز، توجه به علائم راهنمایی و رانندگی و پرهیز از شتاب و سبقت‌های غیرمجاز، در ارتقای ایمنی تردد و کاهش حوادث جاده‌ای مشارکت کنند.