به گزارش خبرنگار مهر، در راستای گزارش‌ها و مطالبات مردمی درباره نحوه ارائه خدمات درمانی، هیئت‌های بازرسی استان کردستان به دستور بازرس‌کل استان، عصر چهارشنبه به‌صورت سرزده از بیمارستان‌های توحید و کوثر سنندج بازدید کردند و وضعیت خدمات‌رسانی و مشکلات بیماران را مورد بررسی قرار دادند.

در این بازدیدها که با هدف تقویت نظارت‌های میدانی و ارزیابی عملکرد مراکز درمانی انجام شد، اعضای گروه فرهنگی و اجتماعی با حضور در بخش‌های اورژانس، آزمایشگاه، داروخانه و بخش‌های بستری، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات قرار گرفتند.

همچنین با گفت‌وگوی مستقیم با بیماران و همراهان آنان، مسائل و مطالبات مطرح‌شده بررسی و راهنمایی‌های لازم برای بهبود فرآیند خدمت‌رسانی و افزایش رضایتمندی مراجعان ارائه شد.

هیئت‌های بازرسی در گفت‌وگو با کادر درمان نیز دیدگاه‌ها و مسائل مطرح‌شده درباره ارتقای کیفیت خدمات و بهبود عملکرد بیمارستان‌ها را دریافت کردند و پیگیری موضوعات مطرح‌شده در دستور کار قرار گرفت.

بررسی وضعیت تجهیزات پزشکی

بخش دیگری از این بازدیدها به بررسی روند اجرای پیشنهادهای نظارتی سال‌های گذشته درباره نصب و بهره‌برداری از تجهیزات پزشکی اختصاص داشت.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، تعدادی از تجهیزات مورد اشاره، از جمله دستگاه‌های ماموگرافی و اندوسونوگرافی، به مرحله بهره‌برداری رسیده و در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند.

این بازدیدها در چارچوب برنامه‌های نظارتی بازرسی‌کل استان کردستان برای رسیدگی مستقیم به دغدغه‌های مردم، ارزیابی کیفیت خدمات دستگاه‌های اجرایی و درمانی و پیگیری مطالبات شهروندان انجام شده است.

بر اساس اعلام بازرسی‌کل استان کردستان، نظارت‌های میدانی و بازدیدهای سرزده از مراکز درمانی و دستگاه‌های اجرایی با هدف تکمیل چرخه نظارت و پیگیری مسائل و مشکلات مردم، به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.