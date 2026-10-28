علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی آخرین داده‌های هواشناسی اظهار کرد: از عصر چهارشنبه تا شنبه هفته آینده، موجی ناپایدار از جو منطقه عبور می‌کند و در این مدت، شرایط جوی استان به تناوب تحت تأثیر بارش قرار می‌گیرد.

وی افزود: فعالیت این سامانه علاوه بر کاهش نسبی دمای هوا، موجب وقوع رگبار باران همراه با وزش باد و رعدوبرق در نقاط مختلف استان کرمانشاه خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به پراکندگی مکانی بارش‌ها تصریح کرد: نیمه غربی و مناطق شمالی استان از جمله نواحی‌ای هستند که بارش در آن‌ها نمود بیشتری خواهد داشت.

زورآوند خاطرنشان کرد: در برخی ساعات روزهای پنجشنبه و جمعه نیز شدت و میزان بارش‌ها در مناطق یادشده بیشتر خواهد بود و فعالیت موج ناپایدار تا روز شنبه ادامه می‌یابد.