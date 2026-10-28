ایرانمنش: بعثت مردمی باید به امت‌ سازی و میدان‌ سازی منتهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، هانی ایرانمنش عصر چهارشنبه در نشست «رهبران ایران مقاوم» که به همت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان در تالار مرکزی رشت برگزار شد، با تأکید بر اهمیت شناخت تحولات زمانه اظهار کرد: زمانه‌شناسی یکی از ارکان تفکر رهبر شهید انقلاب بود و این مسئله نشان می‌دهد که شناخت شرایط روز، تحولات اجتماعی و تغییرات محیطی در تعیین مسیر حرکت جریان‌های انقلابی نقشی اساسی دارد.

وی با اشاره به دو آسیب غفلت از زمانه و فاصله گرفتن از مردم افزود: انقلاب اسلامی از ابتدا در دو جبهه مبارزه با جریان غرب‌گرا و استبداد حاکم از یک‌سو و مقابله با جریان تحجر و ارتجاع از سوی دیگر شکل گرفت و تداوم مسیر انقلاب نیز مستلزم شناخت دقیق این جریان‌ها و تحولات پیش‌رو است.

دستیار ارشد راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه زمانه‌شناسی در فهم آرایش صحنه، شناخت دشمن و تشخیص اولویت‌ها اثرگذار است، تصریح کرد: شناخت درست شرایط موجب بازتعریف مسائل و مشخص شدن تکلیف متناسب با مقتضیات زمان می‌شود؛ ازاین‌رو، نیروهای مؤمن و انقلابی باید همواره در مسیر شناخت تحولات و تشخیص مسئولیت‌های خود حرکت کنند.

ایرانمنش با تأکید بر اهمیت گفت‌وگو و هم‌اندیشی در میان نیروهای انقلابی خاطرنشان کرد: گفت‌وگوهای جمعی زمینه کشف مسئله، شناخت اولویت‌ها و دستیابی به تکلیف متناسب با شرایط را فراهم می‌کند. بر همین اساس، مؤمنان باید با تعامل مستمر و تبادل دیدگاه‌ها، زمینه فهم مشترک از مسائل و شکل‌گیری حرکت‌های هدفمند را فراهم کنند.

وی با اشاره به ضرورت تحول در نهادهای انقلابی گفت: انقلاب اسلامی پدیده‌ای زنده و پویاست که همواره در حال تحول است؛ بنابراین، نهادهایی که هویت انقلابی دارند نیز باید متناسب با تحولات جامعه و شرایط جدید، ظرفیت‌های خود را بازآرایی کنند.

تأکید بر جایگاه مردم در منظومه فکری انقلاب اسلامی

دستیار ارشد راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به تحولات جهانی و تغییر در آرایش جبهه‌های مختلف بیان کرد: در شرایطی که نظم حکمرانی در جهان با دگرگونی‌هایی مواجه است و آرایش جبهه دشمن به‌طور مستمر تغییر می‌کند، باقی ماندن در ساختارها و الگوهای گذشته می‌تواند زمینه‌ساز تحجر شود؛ ازاین‌رو، پویایی در شیوه‌های عمل و شناخت اقتضائات جدید ضرورت دارد.

ایرانمنش با تأکید بر جایگاه مردم در منظومه فکری انقلاب اسلامی افزود: ایمان به مردم صرفاً یک باور نظری نیست، بلکه بر اولویت‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و نحوه مواجهه با مسائل اجتماعی تأثیر می‌گذارد و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری الگوهای جدید مشارکت اجتماعی شود.

وی با اشاره به سیره فکری و عملی رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: رصد تحولات داخلی و جهانی و واکاوی مستمر شرایط، از ویژگی‌های مهم این رویکرد بود و نشان می‌دهد که شناخت تحولات زمانه، پیش‌نیاز تصمیم‌گیری صحیح و طراحی مسیر حرکت اجتماعی است.

دستیار ارشد راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی همچنین ادراک امتی را از شاخصه‌های فهم تمدنی دانست و گفت: ایمان به مردم در منظومه فکری امامین انقلاب، زمینه‌ساز معماری اجتماعی و حرکت جامعه به سمت شکل‌گیری یک امت تمدن‌ساز است؛ مسیری که در آن مردم نقش محوری در پیشبرد تحولات و تحقق اهداف اجتماعی ایفا می‌کنند.

ایرانمنش با تأکید بر ضرورت معنابخشی به حرکت مردم در شرایط کنونی تصریح کرد: ایجاد خودآگاهی و تقویت هویت اجتماعی از محورهای مورد تأکید رهبر شهید انقلاب در دوران زعامت ایشان بود و در این رویکرد، تلاش می‌شد برای حرکت‌های اجتماعی مردم، معنا و افق جدیدی تعریف شود.

وی نبود جهت‌دهی و معنابخشی کافی را از عوامل ناتمام ماندن بعثت مردمی دانست و افزود: اقشار مختلف مردم در پیش‌برندگی جامعه نقش مؤثری دارند و این ظرفیت گسترده باید به سمت امت‌سازی، میدان‌سازی و ایجاد عرصه‌های جدید کنشگری اجتماعی هدایت شود.

دستیار ارشد راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی در پایان با اشاره به اهمیت تعیین نقش مردم در تحولات جاری تصریح کرد: هدفمند کردن حرکت مردمی و مشخص کردن مسئولیت اقشار مختلف در صحنه‌های اجتماعی، از مسائل مهمی است که در نخستین پیام رهبر انقلاب نیز مورد توجه قرار گرفته و باید به‌صورت جدی دنبال شود.