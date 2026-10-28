به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری عصر چهارشنبه در دیدار با فرانسیس مُلوی، سفیر آفریقای جنوبی در ایران، با تشریح ظرفیت‌های استان فارس، بر ضرورت توسعه تعاملات اقتصادی، فرهنگی و گردشگری میان دو طرف تأکید کرد.

استاندار فارس با اشاره به موقعیت راهبردی این استان در ساختار کشور گفت: فارس با برخورداری از ۳۷ شهرستان، ۱۲۸ شهر و سه فرودگاه بین‌المللی، از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه ارتباطات داخلی و بین‌المللی برخوردار است.

وی تنوع اقلیمی فارس، از مناطق گرمسیری جنوب تا مناطق سردسیری، را یکی از مزیت‌های این استان دانست و افزود: اقتصاد فارس تا حد زیادی بر کشاورزی استوار است و این استان در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی رتبه نخست کشور را دارد؛ ضمن اینکه بخش قابل‌توجهی از تولیدات آن به بازارهای خارجی صادر می‌شود.

امیری وجود بزرگ‌ترین انجیرستان دیم جهان، تولید انواع خرما و محصولات باغی و زراعی باکیفیت و برخورداری از ظرفیت‌های معدنی را از دیگر مزیت‌های اقتصادی فارس برشمرد.

ظرفیت‌های تاریخی و پزشکی فارس در سطح منطقه

وی با اشاره به پیشینه تمدنی فارس گفت: آثار تاریخی برجسته‌ای همچون تخت جمشید، نقش رستم و پاسارگاد از دوره هخامنشی، آثار ساسانی در بیشاپور، فیروزآباد، سروستان و داراب و همچنین بناهای تاریخی اسلامی در نقاط مختلف استان، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه گردشگری فراهم کرده‌اند.

استاندار فارس همچنین با تأکید بر جایگاه پزشکی شیراز در منطقه افزود: مراکز درمانی این شهر در حوزه پیوند اعضا، از جمله پیوند کلیه و کبد، خدمات تخصصی ارائه می‌کنند و بیمارانی از کشورهای حوزه قفقاز، آسیای میانه و خلیج فارس برای درمان به شیراز مراجعه می‌کنند.

وی شیراز را از قطب‌های پیشرو کاشت حلزون دانست و با اشاره به ظرفیت دانشگاه‌های استان، دانشگاه شیراز را یکی از مراکز مهم تربیت نیروی انسانی متخصص معرفی کرد.

اختیار استان‌ها برای توسعه دیپلماسی اقتصادی

امیری با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در توسعه مناسبات بین‌المللی و دیپلماسی استانی بیان کرد: رئیس‌جمهور به استان‌ها اختیار داده است متناسب با ظرفیت‌های خود، زمینه برقراری ارتباط و همکاری با کشورهای دیگر را فراهم کنند.

وی با اشاره به دیدارهای دیپلماتیک اخیر در فارس گفت: این استان طی یک سال گذشته میزبان چهارمین سفیر بوده و دیدار مدیران ارشد استان با پنج وزیر امور خارجه نیز فرصت‌های مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری ایجاد کرده است.

استاندار فارس با یادآوری پیشینه تاریخی ارتباط مردم این استان با کشورهای آفریقایی و حضور مهاجران شیرازی در شمال آفریقا از بیش از ۱۵۰ سال پیش، بر آمادگی فارس برای گسترش همکاری‌های دوجانبه با آفریقای جنوبی تأکید کرد.

وی گردشگری را محور نخست توسعه فارس دانست و تصویب سند توسعه گردشگری در شورای برنامه‌ریزی استان را گامی مهم در مسیر تحقق این هدف عنوان کرد.

پیشنهادهای اقتصادی و تدوین سند همکاری مشترک

امیری در بخش دیگری از این دیدار با اشاره به تحریم‌های اقتصادی و جنگ‌های تحمیلی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، پیشنهادهایی در زمینه خرید نفت، برقراری پروازهای هوایی پس از پایان تنش‌ها و توسعه مبادلات اقتصادی مطرح کرد.

وی با بیان اینکه تحریم‌ها موضوع تازه‌ای برای ایران نیست، گفت: بررسی آمار صادرات و واردات نشان می‌دهد که مناسبات اقتصادی کشور، با وجود محدودیت‌ها، روند رو به رشدی داشته است.

استاندار فارس در پایان با هدف عملیاتی‌کردن توافقات و پیشنهادهای مطرح‌شده، خواستار تشکیل کارگروه تخصصی مشترک شد و پیشنهاد داد هر طرف دو نماینده برای شناسایی زمینه‌های همکاری و تدوین سند نهایی معرفی کند تا اقدامات اجرایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن دنبال شود.