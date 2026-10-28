به گزارش خبرنگار مهر، فرشید ظهوری عصر چهارشنبه در نشست کمیسیون تخصصی زیرساخت و حمل‌ونقل شورای راهبری طرح جامع شهر قروه اظهار کرد: تدوین این طرح بر پایه شناسایی مسائل واقعی شهر و استفاده از دیدگاه‌های تخصصی و نظرات ذی‌نفعان دنبال می‌شود.

وی افزود: تشکیل کمیسیون‌های تخصصی با هدف بررسی دقیق ظرفیت‌ها، مشکلات و نیازهای شهر، زمینه لازم را برای تدوین برنامه‌ای متناسب با شرایط موجود و الزامات توسعه آینده قروه فراهم می‌کند.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی کردستان با تأکید بر ضرورت تبدیل مطالعات به برنامه‌های اجرایی و تحقق‌پذیر بیان کرد: نتایج نشست‌های تخصصی پس از جمع‌بندی و مستندسازی، برای تکمیل گزارش تشخیص در اختیار مهندسان مشاور قرار می‌گیرد تا مبنایی کارشناسی برای ترسیم چشم‌انداز توسعه، تعیین برند شهری و تدوین برنامه‌های عملیاتی باشد.

ظهوری که دبیری شورای راهبری طرح جامع شهر قروه را نیز بر عهده دارد، مشارکت اعضای شورا و دستگاه‌های مرتبط را از الزامات برنامه‌ریزی شهری اثربخش دانست و گفت: استفاده از دیدگاه‌های مختلف، به شناخت جامع‌تر مسائل و ظرفیت‌های شهر کمک می‌کند و امکان تصمیم‌گیری واقع‌بینانه‌تر را فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به محورهای بررسی‌شده در کمیسیون تخصصی زیرساخت و حمل‌ونقل عنوان کرد: ظرفیت شبکه معابر، نیازهای حمل‌ونقلی و هماهنگی میان توسعه کالبدی شهر و زیرساخت‌های مورد نیاز از موضوعات مهم در فرایند تهیه طرح جامع قروه است.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی کردستان خاطرنشان کرد: دستیابی به توسعه متوازن، بهبود دسترسی‌های شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، مستلزم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از رویکردی یکپارچه و کارشناسی در برنامه‌ریزی شهری است.