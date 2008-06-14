رحمت الله تاتاری به مدال برنز دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی دوومیدانی جوانان آسیا امروز در 5 رشته دیگر برگزار شد که طی کاروان ایران سومین مدال خود را بدست آورد.

در رقابتهای امروز عصر در رشته پرتاب نیزه رحمت الله تاتاری با کسب رکورد 63 متر و 71 سانتی متر به مدال برنز دیتس یافت. تاتاری در حالی به نشان برنز این رقابتها دست یافت که رکورد این ورزشکار کشورمان بالای 69 متر بوده و تنها به دلیل بارندگی موفق به تکرار این رکورد نشد تا مدال طلای وی به برنز تبدیل شود.

در رقابتهای امروز که با بارندگی شدید همراه بود پرتابگر ازبکستانی که رکورد دار بالای 70 متر است با پرتاب نیزه خود به میزان 66 متر و 3 سانتی متر مدال طلا گرفت. ورزشکاری از ژاپن نیز با 64 متر و 49 سانتی مترمدال نقره دریافت کرد. محمود حمزه پور دیگر نماینده کشورمان در این رشته به مقام هشتم رسید.

سجاد هاشمی دونده نوجوان کشورمان در دوی 400 متر با رکورد 47 ثانیه و 83 صدم ثانیه در مکان پنجم ایستاد. در این رشته دونده ای از عربستان مدال طلا گرفت.

محسن نیادوست در دوی 1500 متر با رکورد 3 دقیقه و 54 ثانیه و 33 صدم ثانیه چهارم شد. سیامک میری در پرش سه گام به دلیل بارندگی هر سه حرکت خود را با خطا سپری کرد و از دور مسابقات خارج شد.

لیلیا آسریان دونده نوجوان 1500 متر کشورمان در دوی 1500 متر بانوان با رکورد 4 دقیقه و 59 صدم ثانیه در مکان هفتم ایستاد.

در ادامه رقابتهای امروز مسابقات رشته پرش با نیزه به دلیل بارندگی و احتمال خطر فراوان به فردا موکول شد.

فردا و در آخرین روز این رقابتها امیر مرادی و امین قلیچی در دوی 800 متر، عباس نیک باف در دوی 400 متر با مانع و مستعان معتمد در پرتاب دیسک با دیگر رقبای خود مسابقه خواهند داد.

تیم ملی دوومیدانی کشورمان در اولین و دومین روز این رقابتها که در جاکارتای اندونزی در جریان است توسط محمد فرود در 10 هزار متر و 3 هزار متر با مانع موفق به کسب یک نشان نقره و یک نشان برنز شد تا بدین ترتیب جمع مدالهای خود را به عدد 3 برساند.

سیزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی دوومیدانی جوانان آسیا از پنجشنبه 23 خردادماه با حضور 700 دونده از 22 کشورآغاز و فردا به کار خود پایان می دهد.