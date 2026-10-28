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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳

هندبال نونهالان پسر نام‌آوران مشهد قهرمان مسابقات منطقه شمال کشور شدند

هندبال نونهالان پسر نام‌آوران مشهد قهرمان مسابقات منطقه شمال کشور شدند

مشهد- مسابقات هندبال نونهالان پسر قهرمانی منطقه شمال کشور با قهرمانی تیم هندبال نونهالان پسر نام‌آوران مشهد به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هندبال نونهالان پسر قهرمانی منطقه شمال کشور که از ۲ آبان ماه در مشهد آغاز شده بود امروز چهارشنبه با قهرمانی تیم هندبال نونهالان پسر نام‌آوران مشهد به پایان رسید.

این دوره از رقابت ها که با حضور ۹ تیم آغاز شد، در دو گروه پیگیری و امروز به پایان رسید.

پس از کسب مقام قهرمانی توسط تیم نام آوران مشهد، تیم های زغال سنگ پرورده طبس و تیم کمیکس کافی شهر ری مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

گفتنی است؛ در این دوره از رقابت ها، علاوه بر سه تیم برتر، تیم های شهید هادی شیروان، آکادمی آزادی تهران، تیران و کرون اصفهان، شهرداری ملکان، سردرود، زنجان، البرز، قزوین و نوین گیلان نیز حضور داشتند.

کد مطلب 6992973

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