اختلال در شبکه توزیع آب مناطقی از شهر کرمان بر اثر شکستگی خط انتقال

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان عصر چهارشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد که به دلیل وقوع شکستگی در خط اصلی انتقال آب، تأمین آب در برخی از مناطق شهر کرمان با افت فشار مواجه شده است.

بر اساس این اطلاعیه، مناطقی که تحت تأثیر این حادثه قرار گرفته‌اند شامل شهرک مطهری، بلوار جمهوری، محله‌های الغدیر، الهیه و محدوده‌های پیرامونی آن‌ها می‌باشد.

مسئولان شرکت آب و فاضلاب برآورد کرده‌اند که عملیات تعمیرات و رفع شکستگی در خط انتقال، حدود ۱۲ ساعت به طول انجامد و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، پس از تکمیل عملیات تعمیراتی، فشار آب در شبکه به‌صورت تدریجی به سطح عادی بازخواهد گشت.

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان از شهروندان کرمانی درخواست کرده تا با مدیریت مصرف و اختصاص آب موجود به موارد ضروری، در این بازه زمانی با مجموعه همکاری کنند.