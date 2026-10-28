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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۲

اختلال در شبکه توزیع آب مناطقی از شهر کرمان بر اثر شکستگی خط انتقال

اختلال در شبکه توزیع آب مناطقی از شهر کرمان بر اثر شکستگی خط انتقال

کرمان- شرکت آب و فاضلاب استان کرمان از بروز اختلال در شبکه توزیع آب در برخی از محلات شهر کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان عصر چهارشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد که به دلیل وقوع شکستگی در خط اصلی انتقال آب، تأمین آب در برخی از مناطق شهر کرمان با افت فشار مواجه شده است.

بر اساس این اطلاعیه، مناطقی که تحت تأثیر این حادثه قرار گرفته‌اند شامل شهرک مطهری، بلوار جمهوری، محله‌های الغدیر، الهیه و محدوده‌های پیرامونی آن‌ها می‌باشد.

مسئولان شرکت آب و فاضلاب برآورد کرده‌اند که عملیات تعمیرات و رفع شکستگی در خط انتقال، حدود ۱۲ ساعت به طول انجامد و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، پس از تکمیل عملیات تعمیراتی، فشار آب در شبکه به‌صورت تدریجی به سطح عادی بازخواهد گشت.

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان از شهروندان کرمانی درخواست کرده تا با مدیریت مصرف و اختصاص آب موجود به موارد ضروری، در این بازه زمانی با مجموعه همکاری کنند.

کد مطلب 6992974

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    نظرات

    • مجتبی BR ۰۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۷
      0 0
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      ساعت دو نصف شب هم رد کرد آب وصل نشد!تو این شرایط هولناک اقتصادی پمپ‌های مردم مظلوم کرمان سوختن و با عدم اطلاع رسانی به موقع میلیارد ها تومن به مردم خسارت وارد کردین!!! انسانم آرزوست !!!
    • محدثه IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۷
      0 0
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      کو ، کجا افت فشاره!! بزرگواران قطعه قطع!!! الان ۲۴ ساعته که آب قطعه !! اون کسایی که اول افت فشار و داشتن اونا از باقی مانده آب منبع شون داشتن استفاده می کردن . همه ی اون مناطق کوچ کردن به خونه دوست و فامیل !! حداقل می تونستن یه تانکر آب توی این مناطق بذارن مردم دووم بیارن تا وصلی آب !!!
    • علیرضا IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۷
      1 0
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      متاسفانه آب شرب در محدوده خیابان های ابوذر و مالک اشتر شمالی، از دیروز صبح قطع و تاکنون وصل نشده است.
    • حامد IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۷
      0 0
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      الان اذان ظهر پنجشنبه هنوز آب شهرک مطهری وصل نیست .
    • IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۷
      0 0
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      دو روزه آب قطع شده دیگه برای خوردن هم آب نداریم ، بچه های کوچک دستشویی هم نمیتونن برن
    • امیر IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۷
      0 0
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      آب خیلی مناطق قطع شده تالان ساعت 13هنوز خبری از آب نیست چکار مکنید دروغ نگین ساعت 10,,11,,,12وصل میشه که نشد

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