بهزاد: مشارکت مردم، محور حفاظت از منابع طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، ترحم بهزاد، عصر چهارشنبه به همراه محمدحسین رستمی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه و جمعی از مسئولان و کارشناسان، از پروژه‌های جنگل‌کاری اقتصادی مشارکتی شهرستان روانسر بازدید کرد.

بهزاد در جریان این بازدید با تأکید بر نقش جوامع محلی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی اظهار کرد: حضور مردم و بهره‌برداران بومی در اجرای طرح‌های منابع طبیعی، از عوامل اصلی موفقیت این برنامه‌هاست و می‌تواند در کنار تقویت حفاظت از محیط زیست، به ایجاد اشتغال و بهبود معیشت ساکنان منطقه کمک کند.

وی آموزش روش‌های اصولی کاشت و نگهداری نهال‌ها، بهره‌برداری صحیح از عرصه‌ها و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی را از الزامات اجرای موفق این طرح‌ها دانست و افزود: تجربه روانسر ظرفیت آن را دارد که به‌عنوان الگویی برای گسترش پروژه‌های مشارکتی در دیگر مناطق کشور مورد استفاده قرار گیرد.

محمدحسین رستمی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه، نیز با تشریح ابعاد اجرایی این پروژه‌ها گفت: طرح‌های جنگل‌کاری اقتصادی مشارکتی روانسر در سطح یک‌هزار و ۱۰۰ هکتار و با هدف حفاظت از منابع پایه، گسترش پوشش گیاهی و فراهم کردن امکان بهره‌برداری پایدار اقتصادی اجرا شده‌اند.

وی با اشاره به روند اجرای این طرح‌ها از سال ۱۳۹۳ تاکنون افزود: در سه فاز اجرایی، ۳۵۰ هزار اصله نهال از گونه‌های مختلف، از جمله بادام و سایر گونه‌های جنگلی، در این عرصه‌ها کاشته شده است. مدیریت منابع آب و خاک، مراقبت مستمر از نهال‌ها و انتخاب گونه‌های سازگار با شرایط اقلیمی منطقه، در موفقیت این پروژه‌ها اهمیت دارد.

رستمی ادامه داد: این طرح در قالب واگذاری مدیریت بهره‌برداری از منابع ملی، بر اساس ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری و با دوره ۲۰ ساله اجرا می‌شود. ایجاد فرصت‌های شغلی، تولید خشکبار، توسعه صنایع تبدیلی و پیوند فعالیت‌های جنگل‌کاری با برنامه‌های آبخیزداری از اهداف پیش‌بینی‌شده برای این پروژه است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ظرفیت اشتغال این طرح‌ها را معادل ۳۰۰ هزار نفرروز اعلام کرد و بر اهمیت تداوم مشارکت مردم و مدیریت اصولی عرصه‌ها برای تحقق اهداف اقتصادی و زیست‌محیطی تأکید کرد.

پروژه‌های جنگل‌کاری اقتصادی مشارکتی روانسر با تمرکز بر حفاظت از آب و خاک، توسعه پوشش گیاهی و استفاده از ظرفیت جوامع محلی، علاوه بر کمک به صیانت از منابع طبیعی، زمینه رونق اقتصادی منطقه را فراهم می‌کنند و می‌توانند در صورت تداوم مدیریت صحیح و مشارکت مردمی، به توسعه پایدار این عرصه‌ها کمک کنند.