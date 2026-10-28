استاندار کرمانشاه: رضایتمندی کارکنان باید در اولویت استانداری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، عصر چهارشنبه در دیدار با جلیل بالایی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری و مدیران کل زیرمجموعه این معاونت، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده، بر ضرورت توجه به مطالبات کارکنان و بهبود کیفیت خدمات اداری تأکید کرد.

حبیبی پس از شنیدن گزارش عملکرد این مجموعه اظهار کرد: اقداماتی مانند اصلاح احکام و پرداخت حقوق و مزایا در بهبود وضعیت کارکنان و افزایش رضایتمندی آنان مؤثر بوده و گزارش‌های ارائه‌شده نشان‌دهنده پیگیری‌های امیدوارکننده در این حوزه است.

وی با تشبیه معاونت توسعه مدیریت و منابع به موتور محرک استانداری افزود: وزارت کشور و استانداری‌ها نقش مهمی در اداره کشور و استان‌ها دارند و عملکرد مطلوب این مجموعه‌ها به کارآمدی بخش‌های پشتیبانی و مدیریتی وابسته است.

استاندار کرمانشاه سرمایه انسانی را مهم‌ترین دارایی دستگاه‌های اجرایی دانست و تصریح کرد: ساختمان، تجهیزات و امکانات به‌تنهایی موجب پیشرفت نمی‌شوند، بلکه نیروی انسانی باانگیزه، بانشاط و برخوردار از رضایت شغلی است که حرکت مجموعه را امکان‌پذیر می‌کند.

حبیبی با اشاره به ارتباط مستقیم عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع با رضایتمندی کارکنان گفت: مراجعه کارکنان برای طرح مسائل اداری، استخدامی و رفاهی باید نشانه اعتماد و امید آنان به حل مشکلات تلقی شود؛ ازاین‌رو، مدیران این حوزه باید با حوصله، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی مناسب، مطالبات نیروهای مجموعه را پیگیری کنند.

وی گستردگی دامنه ارتباط این معاونت با کارکنان استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها را یادآور شد و افزود: از نیروهای خدماتی تا مدیران و فرمانداران با این بخش ارتباط دارند و نحوه برخورد و کیفیت پاسخ‌گویی به آنان می‌تواند بر نگاه کارکنان به کل مجموعه اثر بگذارد.

استاندار کرمانشاه استفاده از ظرفیت نیروهای وزارت کشور را از رویکردهای مدیریتی استان عنوان کرد و گفت: با وجود درخواست‌هایی برای به‌کارگیری افراد خارج از این مجموعه، تلاش شده است از توان کارشناسی و مدیریتی نیروهای وزارت کشور استفاده شود؛ چراکه این افراد با ساختار، ضوابط و اقتضائات کاری این دستگاه آشنایی دارند.

وی با اشاره به به‌کارگیری این نیروها در مسئولیت‌های مختلف ستادی و اجرایی، از جمله معاونت‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها، افزود: نتایج این رویکرد قابل قبول بوده، اما عملکرد مدیران و مسئولان باید به‌صورت مستمر ارزیابی شود. حبیبی همچنین خواستار شناسایی و تقویت نیروهای توانمند برای ارتقای کیفیت مدیریت استان شد.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ملی‌شدن اعتبارات اشاره کرد و با قدردانی از پیگیری‌های معاونت توسعه مدیریت و منابع، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: مکاتبات و رایزنی‌هایی در سطح ملی برای پیشبرد این موضوع انجام شده و پیگیری‌های صورت‌گرفته از استان کرمانشاه به پیشرفت کار کمک کرده است؛ با این حال، اصلاحات لازم باید در ادامه دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع مالی افزود: در شرایط محدودیت اعتبارات، هزینه‌کرد منابع موجود باید با نظارت دقیق و بر مبنای اولویت‌ها انجام شود تا نیازهای دستگاه‌ها با توجه به امکانات قابل دسترس مدیریت شود.

استاندار کرمانشاه نظم و انضباط اداری را از الزامات عملکرد مؤثر دستگاه‌ها دانست و گفت: مدیران باید در وقت‌شناسی، حضور به‌موقع و جدی‌گرفتن جلسات پیشگام باشند تا این رویه به سایر بخش‌ها نیز تسری پیدا کند.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت زمان جلسات خاطرنشان کرد: وقت کارکنان و مدیران ارزشمند است و نشست‌ها باید با هدف مشخص و در زمان تعیین‌شده آغاز و پایان یابند. به گفته حبیبی، جلسات تا حد امکان نباید بیش از یک ساعت و نیم طول بکشند.

حبیبی همچنین بر نظارت جدی بر حضور کارکنان، رعایت نظم اداری و پاکیزگی محیط کار تأکید کرد و گفت: وضعیت ساختمان‌های اداری در شهرستان‌ها، از جمله فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها، باید به‌طور مستمر بررسی شود؛ زیرا مشکلات تأسیساتی و نامناسب‌بودن فضاهای عمومی می‌تواند بر ارزیابی مردم از عملکرد استانداری و مسئولان استان اثر بگذارد.

وی خواستار انجام منظم بازدیدهای میدانی از فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و پیگیری مسائل این مجموعه‌ها شد و افزود: حتی اگر رفع همه مشکلات در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد، حضور مدیران و پیگیری درخواست‌ها موجب می‌شود کارکنان احساس کنند مسائل آنان مورد توجه قرار گرفته است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به محدودیت منابع مالی، مولدسازی را یکی از راهکارهای تأمین بخشی از نیازهای استان دانست و بر تداوم پیگیری‌ها در این زمینه تا دستیابی به نتیجه تأکید کرد.

حبیبی در ادامه، بیمه درمانی و تکمیلی کارکنان را از موضوعات ضروری برشمرد و اظهار کرد: افزایش هزینه‌های درمان، فشار قابل توجهی بر کارکنان و خانواده‌های آنان وارد کرده است؛ بنابراین باید با استفاده از ظرفیت‌ها و راهکارهای موجود، پیگیری برای بهبود وضعیت بیمه‌ای کارکنان با جدیت ادامه یابد.

وی بهبود خدمات رفاهی را نیز از اولویت‌های مدیریت استان عنوان کرد و افزود: معاونت توسعه مدیریت و منابع باید در چارچوب اختیارات خود، راهکارهای قانونی و عملی برای حمایت از کارکنان را بررسی و اجرا کند؛ به‌گونه‌ای که ضمن تأمین منافع آنان، الزامات قانونی و نظارتی نیز رعایت شود.

استاندار کرمانشاه در پایان، مسکن کارکنان استانداری و دستگاه‌های اجرایی را از موضوعات مهم و در دست پیگیری دانست و بر ادامه اقدامات برای رسیدگی به این مطالبه تأکید کرد.