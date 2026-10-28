طالبی: شناخت و تقویت هویت استان کرمان از اهداف رویدادهای فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در دیدار مدیرعامل بنیاد ملی پویانمایی ایران با اشاره به ظرفیت‌های استان کرمان در حوزه پویانمایی اظهار کرد: پیشنهاد برگزاری این رویداد، فرصتی برای توجه بیشتر به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این حوزه در استان فراهم می‌کند.

وی افزود: کرمان از ظرفیت‌های ارزشمندی در زمینه پویانمایی برخوردار است که با برگزاری این رویداد، زمینه شناسایی و معرفی بیشتر آنها فراهم خواهد شد

استاندار کرمان با اعلام موافقت با میزبانی این استان از این رویداد اظهار کرد: حمایت از برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی را به‌عنوان یک راهبرد دنبال می‌کنیم. در همین راستا، برگزاری رویدادهای محوری در استان در دستور کار قرار گرفته است تا این برنامه‌ها علاوه بر معرفی توانمندی‌های کرمان، زمینه‌ساز گسترش ارتباط این استان با سایر نقاط کشور و جهان باشند.

طالبی، ادامه داد: برگزاری رویدادها می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان مؤثر باشد.

وی گفت: تجربه‌های مختلف نشان داده است که تولید یک اثر سینمایی یا انیمیشن می‌تواند زمینه‌ساز تحولات اقتصادی و اجتماعی در یک منطقه باشد؛ ازاین‌رو، حمایت از تولید آثاری با محوریت هویت و ظرفیت‌های کرمان را دنبال می‌کنیم.

طالبی، با تأکید بر ضرورت معرفی جاذبه‌های منحصربه‌فرد گردشگری استان گفت: کرمان ظرفیت‌های استثنایی در حوزه گردشگری دارد که برای معرفی و ثبت جهانی مسیر گردشگری در استان برنامه‌ریزی شده است.

استاندار کرمان پیشنهاد کرد با تولید یک اثر پویانمایی، در خصوص مسیر گردشگری ملک سلیمان ظرفیت‌های این محدوده گردشگری به شکلی جذاب معرفی شود و افزود: با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان زمینه ماندگاری بیشتر گردشگران، توسعه مسیرهای گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری در این مناطق را فراهم کرد.

طالبی، خاطرنشان کرد: توجه به هویت تاریخی و فرهنگی کرمان و معرفی هدفمند جاذبه‌های آن از طریق ابزارهای نوین فرهنگی و هنری، می‌تواند دستاوردهای ارزشمندی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای استان به همراه داشته باشد.

ظرفیت‌های انیمیشن کرمان زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری و توسعه تولیدات است

مدیرعامل بنیاد ملی پویانمایی ایران نیز در این دیدار با تأکید بر ظرفیت‌های استان کرمان در صنعت انیمیشن گفت: تمرکززدایی از تهران و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت استان‌ها از سیاست‌های بنیاد ملی پویانمایی است و کرمان می‌تواند با بهره‌گیری از توان استودیوهای بومی و مشارکت بخش خصوصی، نقش مؤثری در توسعه این صنعت ایفا کند.



ناصرجاهدنیا، با اشاره به تأسیس بنیاد ملی پویانمایی بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: فعالیت این بنیاد از سال گذشته آغاز شده است و در همین راستا، رویداد سرمایه‌گذاری انیمیشن با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و حمایت از صنعت پویانمایی در کاشان برگزار شد که حدود ۲۴۵ اثر از سراسر کشور در آن ثبت‌نام کردند.



وی افزود: یکی از اهداف اصلی این رویدادها، کاهش تمرکز فعالیت‌ها در تهران و فراهم‌کردن زمینه حمایت از صنعت انیمیشن و جذب سرمایه‌گذاری در شهرستان‌ها و استان‌های مختلف کشور است. بر همین اساس، بنیاد تلاش می‌کند امکانات، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و زمینه برگزاری رویدادهای تخصصی را به سایر مناطق کشور گسترش دهد.



مدیرعامل بنیاد ملی پویانمایی ایران با اشاره به نقش پیشران صنعت انیمیشن در تولید محصولات جانبی بیان کرد: سهم کشور در این حوزه متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست و استان‌های کرمان، خراسان و اصفهان از قطب‌های مهم انیمیشن کشور پس از تهران به شمار می‌روند.



وی ادامه داد: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر جلب توجه سرمایه‌گذاران، زمینه ورود جدی‌تر نهادهای سیاست‌گذار و حاکمیتی به این حوزه را فراهم می‌کند و می‌تواند به انعقاد قراردادهای متعدد تولید انیمیشن در استان‌های مختلف منجر شود.