به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب‌الله غفوری، عصر چهارشنبه بر ضرورت تقویت برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مرتبط با مهدویت تأکید کرد و خواستار برگزاری حضوری دوره‌ها با مشارکت جدی استادان و شرکت‌کنندگان شد.

آیت الله غفوری اظهار کرد: حق حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) بر گردن مؤمنان اقتضا می‌کند دوره‌های مهدوی با زمینه‌سازی مناسب و به‌صورت حضوری برگزار شوند و حضور افراد در این برنامه‌ها با احساس مسئولیت و انگیزه اعتقادی همراه باشد.

وی تصریح کرد: این دوره‌ها نباید صرفاً برای ثبت حضور یا کسب امتیاز برگزار شوند، بلکه باید با تبیین اهمیت موضوع مهدویت، زمینه مشارکت آگاهانه و مشتاقانه کارکنان دولت، به‌ویژه فرهنگیان، فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آثار علمی تولیدشده در کنگره بین‌المللی حضرت احمد بن اسحاق (علیه‌السلام) گفت: تدوین مجموعه‌ای ۱۲ جلدی از دستاوردهای این کنگره، نشان‌دهنده گستردگی فعالیت‌های علمی انجام‌شده است و لازم است این آثار بیش از گذشته در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد.

وی پیشنهاد کرد محتوای ارزشمند این مجموعه از طریق مسابقات کتاب‌خوانی، دوره‌های آموزشی، جلسات قرآنی و برنامه‌های فرهنگی مناسبت‌های مذهبی، به‌ویژه در آستانه نیمه شعبان، معرفی شود تا دستاوردهای پژوهشی در سطح جامعه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

آیت الله غفوری با تأکید بر اهمیت محتوای معنوی آثار مهدوی افزود: در کنار روایات و مباحث علمی، باید به مطالبی توجه شود که ارتباط قلبی و معنوی مخاطبان با حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) را تقویت می‌کنند.

امام‌جمعه کرمانشاه همچنین بر برگزاری سالانه مراسم بزرگداشت حضرت احمد بن اسحاق (علیه‌السلام) در حرم مطهر ایشان تأکید کرد و گفت: جایگاه این شخصیت در عرصه مهدویت و توجه ویژه امام حسن عسکری (علیه‌السلام) به ایشان، ظرفیت مناسبی برای معرفی گسترده‌تر این چهره تاریخی و دینی فراهم کرده است.

وی با اشاره به موقعیت زیارتی حرم حضرت احمد بن اسحاق در سرپل‌ذهاب اظهار کرد: معرفی این ظرفیت می‌تواند زائران عتبات عالیات را به انتخاب مسیر مرز خسروی و زیارت این مکان ترغیب کند. ایام اربعین و عرفه نیز فرصت مناسبی برای شناساندن این ظرفیت به زائران است.

آیت الله غفوری در ادامه بر گسترش فعالیت بنیاد مهدویت در شهرستان‌های استان تأکید کرد و افزود: راه‌اندازی شعب این بنیاد با مسئولیت امامان جمعه باید با جدیت دنبال شود و فعالیت‌ها علاوه بر شهرها، روستاها را نیز دربرگیرد. همچنین توسعه بخش بانوان این مجموعه باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت نهادینه‌شدن یاد حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) در زندگی روزمره، به سیره امام شهید حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) اشاره کرد و گفت: انجام اعمال روزانه به نیت حضرت، از جمله قرائت قرآن، صدقه و دعا، از جمله رفتارهایی است که باید در زندگی مؤمنان ترویج شود.

وی همچنین با اشاره به توصیه مرحوم آیت‌الله کشمیری درباره زیارت آل‌یاسین، این زیارت را فرصتی برای تقویت پیوند قلبی و معنوی با حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) دانست و بر لزوم برنامه‌ریزی برای ترویج آن در میان مردم تأکید کرد.

آیت الله غفوری خاطرنشان کرد: استفاده از دیدگاه اندیشمندان و نخبگان می‌تواند به طراحی برنامه‌هایی برای استمرار یاد روزانه حضرت و ترویج زیارت آل‌یاسین کمک کند. تقویت این ارتباط معنوی، به باور وی، می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌مندی از برکات معنوی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی باشد و غفلت از یاد امام زمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) ممکن است انسان را از این برکات محروم کند.