به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی عصر چهارشنبه در ستاد خدمات سفر خراسان جنوبی با قدردانی از توجه مسئولان به مطالبات استان اظهار کرد: از مسئولانی که برای تحقق حقوق مردم خراسان جنوبی ورود می‌کنند، انتظار داریم مسائل و ظرفیت‌های این استان را در سطح دولت پیگیری کنند.

نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط جنگی کشور افزود: در این دوره، خراسان جنوبی میزبان شمار زیادی از هم‌وطنان بود و با تدابیر استاندار، فرمانداران و سایر دستگاه‌های اجرایی، اقدامات مناسبی برای مدیریت شرایط و حفظ آرامش مردم انجام شد.

اسحاقی ادامه داد: برگزاری جشن‌ها و برنامه‌های متناسب با شرایط، به‌ویژه برای کودکان، در کاهش فشارهای روانی ناشی از جنگ مؤثر بود و باید از استاندار خراسان جنوبی و فرمانداران شهرستان‌ها برای این اقدامات قدردانی کرد.

وی با اشاره به مدیریت تأمین کالاهای اساسی در استان گفت: با وجود افزایش حضور مسافران و هم‌وطنان در خراسان جنوبی، تدابیر لازم برای توزیع کالاهای اساسی اتخاذ شد تا مردم و مسافران با کمبود و مشکل جدی مواجه نشوند؛ اقدامی که شایسته قدردانی است.

نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه دولت به مشکلات زیرساختی گردشگری استان بیان کرد: اگرچه در حوزه تأمین کالاهای اساسی، سلامت و امنیت جاده‌ای اقدامات مناسبی انجام شده است، مشکلاتی مانند تأمین سوخت می‌تواند این تلاش‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

اسحاقی تصریح کرد: گردشگری که پس از طی مسیری طولانی وارد استان می‌شود، نباید برای تأمین سوخت با چالش جدی مواجه شود؛ چراکه چنین تجربه‌ای می‌تواند خاطره ناخوشایندی برای او ایجاد کند و جذابیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی استان را تحت‌الشعاع قرار دهد.

وی در ادامه به مشکلات حمل‌ونقل هوایی اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی پروازها به مقصد خراسان جنوبی باید با نگاه گردشگری انجام شود.

اسحاقی افزود: تأخیرهای مکرر و نامشخص بودن زمان انجام پروازها، علاوه بر ایجاد مشکل برای مسافران، بر تصمیم گردشگران برای سفر به استان نیز تأثیر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه مهر و آبان از مهم‌ترین ماه‌های گردشگری خراسان جنوبی به شمار می‌روند، اظهار کرد: لازم است برای این دو ماه برنامه‌ریزی ویژه‌ای در حوزه پروازها انجام شود تا گردشگران بتوانند با سهولت بیشتری به استان سفر کنند و از ظرفیت‌های گردشگری آن بهره ببرند.

نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از هزینه بالای بلیت هواپیما اظهار کرد: وقتی هزینه رفت‌وبرگشت پرواز تهران به بیرجند به ارقام بسیار بالایی می‌رسد، طبیعی است که گردشگر برای انتخاب مقصد سفر خود دچار تردید شود و حتی مقاصد خارجی را به سفر به خراسان جنوبی ترجیح دهد.

اسحاقی پیشنهاد کرد دولت برای توسعه گردشگری استان، در زمینه پروازها حمایت مالی و یارانه‌ای در نظر بگیرد و گفت: با برنامه‌ریزی مناسب برای پروازها و حمایت از هزینه سفر، می‌توان زمینه حضور بیشتر گردشگران در استان را فراهم کرد.

وی در پایان بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت فصل گردشگری پاییز و محصولات شاخصی همچون زعفران و زرشک برای جذب گردشگر تأکید کرد.

نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی منسجم در حوزه حمل‌ونقل هوایی، تأمین سوخت و حمایت از گردشگران است تا ظرفیت‌های خراسان جنوبی به فرصت‌های واقعی برای رونق اقتصادی استان تبدیل شود.