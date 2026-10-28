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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۸

اسحاقی: گرانی پروازها، گردشگران را از خراسان جنوبی فراری می‌دهد

اسحاقی: گرانی پروازها، گردشگران را از خراسان جنوبی فراری می‌دهد

بیرجند- نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس با انتقاد از هزینه بالای پروازهای تهران ـ بیرجند، تأکید کرد گرانی بلیت هواپیما و مشکلات تأمین سوخت، جذب گردشگر در خراسان جنوبی را دشوار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی عصر چهارشنبه در ستاد خدمات سفر خراسان جنوبی با قدردانی از توجه مسئولان به مطالبات استان اظهار کرد: از مسئولانی که برای تحقق حقوق مردم خراسان جنوبی ورود می‌کنند، انتظار داریم مسائل و ظرفیت‌های این استان را در سطح دولت پیگیری کنند.

نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط جنگی کشور افزود: در این دوره، خراسان جنوبی میزبان شمار زیادی از هم‌وطنان بود و با تدابیر استاندار، فرمانداران و سایر دستگاه‌های اجرایی، اقدامات مناسبی برای مدیریت شرایط و حفظ آرامش مردم انجام شد.

اسحاقی ادامه داد: برگزاری جشن‌ها و برنامه‌های متناسب با شرایط، به‌ویژه برای کودکان، در کاهش فشارهای روانی ناشی از جنگ مؤثر بود و باید از استاندار خراسان جنوبی و فرمانداران شهرستان‌ها برای این اقدامات قدردانی کرد.

وی با اشاره به مدیریت تأمین کالاهای اساسی در استان گفت: با وجود افزایش حضور مسافران و هم‌وطنان در خراسان جنوبی، تدابیر لازم برای توزیع کالاهای اساسی اتخاذ شد تا مردم و مسافران با کمبود و مشکل جدی مواجه نشوند؛ اقدامی که شایسته قدردانی است.

نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه دولت به مشکلات زیرساختی گردشگری استان بیان کرد: اگرچه در حوزه تأمین کالاهای اساسی، سلامت و امنیت جاده‌ای اقدامات مناسبی انجام شده است، مشکلاتی مانند تأمین سوخت می‌تواند این تلاش‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

اسحاقی تصریح کرد: گردشگری که پس از طی مسیری طولانی وارد استان می‌شود، نباید برای تأمین سوخت با چالش جدی مواجه شود؛ چراکه چنین تجربه‌ای می‌تواند خاطره ناخوشایندی برای او ایجاد کند و جذابیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی استان را تحت‌الشعاع قرار دهد.

وی در ادامه به مشکلات حمل‌ونقل هوایی اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی پروازها به مقصد خراسان جنوبی باید با نگاه گردشگری انجام شود.

اسحاقی افزود: تأخیرهای مکرر و نامشخص بودن زمان انجام پروازها، علاوه بر ایجاد مشکل برای مسافران، بر تصمیم گردشگران برای سفر به استان نیز تأثیر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه مهر و آبان از مهم‌ترین ماه‌های گردشگری خراسان جنوبی به شمار می‌روند، اظهار کرد: لازم است برای این دو ماه برنامه‌ریزی ویژه‌ای در حوزه پروازها انجام شود تا گردشگران بتوانند با سهولت بیشتری به استان سفر کنند و از ظرفیت‌های گردشگری آن بهره ببرند.

نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از هزینه بالای بلیت هواپیما اظهار کرد: وقتی هزینه رفت‌وبرگشت پرواز تهران به بیرجند به ارقام بسیار بالایی می‌رسد، طبیعی است که گردشگر برای انتخاب مقصد سفر خود دچار تردید شود و حتی مقاصد خارجی را به سفر به خراسان جنوبی ترجیح دهد.

اسحاقی پیشنهاد کرد دولت برای توسعه گردشگری استان، در زمینه پروازها حمایت مالی و یارانه‌ای در نظر بگیرد و گفت: با برنامه‌ریزی مناسب برای پروازها و حمایت از هزینه سفر، می‌توان زمینه حضور بیشتر گردشگران در استان را فراهم کرد.

وی در پایان بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت فصل گردشگری پاییز و محصولات شاخصی همچون زعفران و زرشک برای جذب گردشگر تأکید کرد.

نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی منسجم در حوزه حمل‌ونقل هوایی، تأمین سوخت و حمایت از گردشگران است تا ظرفیت‌های خراسان جنوبی به فرصت‌های واقعی برای رونق اقتصادی استان تبدیل شود.

کد مطلب 6992987

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