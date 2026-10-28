به گزارش خبرنگار مهر، محمد مبیّن، عصر چهارشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان که با محوریت بررسی وضعیت پارکینگ‌های عمومی برگزار شد، بر ضرورت رفع مشکلات این مراکز و پاسخگویی دستگاه‌های مسئول درباره اجرای مصوبات پیشین تأکید کرد.

وی با انتقاد از بالا بودن هزینه پارک خودرو در برخی پارکینگ‌ها اظهار کرد: با وجود برگزاری جلسات متعدد، بخشی از مشکلات این حوزه همچنان پابرجاست و دستگاه‌های مسئول باید گزارشی روشن از اقدامات انجام‌شده و میزان اجرای مصوبات ارائه دهند.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به گلایه شهروندان از تفاوت و افزایش هزینه‌های پارک خودرو افزود: برای مشخص‌شدن دلایل این وضعیت، لازم است قراردادهای واگذاری پارکینگ‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و عمومی، شرایط بهره‌برداری و نحوه تعیین اجاره‌بها به‌صورت دقیق بررسی شود.

مبیّن به دستگاه‌های مسئول دو هفته فرصت داد تا مستندات قراردادهای واگذاری، گزارش اقدامات انجام‌شده و برنامه اجرایی خود برای رفع مشکلات پارکینگ‌های عمومی را ارائه کنند.

وی در ادامه با اشاره به کمبود فضای پارک خودرو در محدوده مرکزی شهر، به‌ویژه مسیر میدان آزادی تا میدان فردوسی و محدوده بازار، بر ضرورت شناسایی زمین‌های مستعد برای احداث پارکینگ‌های طبقاتی تأکید کرد.

فرماندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: شهرداری باید ظرفیت املاک و زمین‌های تحت مالکیت خود را برای ایجاد پارکینگ بررسی کند و نتیجه ارزیابی کارشناسی را در جلسه آینده شورای ترافیک ارائه دهد تا درباره نحوه استفاده از این ظرفیت‌ها تصمیم‌گیری شود.

مبیّن با تأکید بر لزوم نظارت بر عملکرد بهره‌برداران پارکینگ‌ها تصریح کرد: دریافت مبالغی بیش از تعرفه‌های مصوب از شهروندان پذیرفتنی نیست و تمامی پارکینگ‌ها موظف‌اند نرخ‌های قانونی را رعایت کنند.

وی نصب نرخ‌نامه‌های مصوب در محل قابل مشاهده برای مراجعان را ضروری دانست و افزود: شهروندان باید به تعرفه‌های قانونی دسترسی داشته باشند تا علاوه بر آگاهی از هزینه‌ها، امکان نظارت بر عملکرد بهره‌برداران نیز فراهم شود.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به لزوم برخورد با تخلفات تکراری اظهار کرد: وضعیت مجوز فعالیت پارکینگ‌هایی که تخلف دارند باید از سوی مراجع ذی‌صلاح بررسی شود و در صورت اثبات تخلف، اقدامات قانونی درباره مجوز یا پروانه بهره‌برداری آن‌ها مطابق ضوابط انجام گیرد.

وی همچنین بر بررسی وضعیت کارکنان پارکینگ‌ها، انجام استعلام‌های قانونی درباره صلاحیت افراد و رعایت الزامات ایمنی و امنیتی این مراکز تأکید کرد.

مبیّن در پایان خواستار تهیه گزارشی جامع از وضعیت دوربین‌های نظارتی پارکینگ‌ها، تعداد دوربین‌های نصب‌شده، مراکز دریافت‌کننده اخطار و پارکینگ‌هایی شد که هنوز الزامات تعیین‌شده را اجرا نکرده‌اند تا روند نظارت و پیگیری مصوبات با دقت بیشتری دنبال شود.