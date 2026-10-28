بیانیه جامعه اسلامی مدیران در پاسداشت پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناظمی اردکانی، دبیرکل جامعه اسلامی مدیران در پاسداشت پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی بیانیه صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم



اَلعِلمُ سُلطان



درخشش غرورآفرین نخبگان نوجوان و جوان کشورمان در المپیادهای علمی جهانی و کسب مدال‌های متعدد ورزشی در میادین جهانی، پیام حکیمانه و راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی، نقشه راه مدیریت کشور می‌دانیم و اعلام می‌داریم که:

۱- نخبگی موهبت الهی و ثروت عظیم ملی است. شکر عملی این نعمت، به‌کارگیری آن در حل مسائل و معضلات پیچده کشور است. نخبه ایرانی باید خود را عنصری مؤثر در جامعه بداند و از ظرفیت خود برای رشد توأمان خویش و میهن بهره گیرد. از منظر مدیریتی، این بدان معناست که دستگاه‌های اجرایی نباید نخبگان را صرفاً نیروی کار تخصصی ببینند، بلکه باید آنان را شریک راهبردی در طراحی سیاست‌ها و حل مسائل بدانند. بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فردی و خرد جمعی نخبگان متعهد در همه ارکان کشور، به‌ویژه سطوح تصمیم‌سازی و تصمیم گیری ، ضرورتی انکارناپذیر است.

۲- همان‌گونه که در سال‌های گذشته و در بیانیه‌ها و مواضع پیشین، بارها بر ضرورت اهمیت به نخبگان و بهره‌گیری از ظرفیت آنان در اداره کشور تأکید شده است، امروز با صراحت اعلام می‌دارد که پیام رهبر معظم انقلاب، حجت را بر ما و بر همه ارکان حاکمیت تمام کرده است. راهبرد اهمیت دادن به نخبگان و بهره‌گیری از توان آنان، دیگر یک توصیه یا انتخاب مدیریتی نیست، بلکه تکلیفی شرعی، ملی و راهبردی است. مدیران دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند در برابر این تکلیف بی‌تفاوت بمانند؛ چرا که رهبری، مسیر و مأموریت را روشن و الزام‌آور تعیین فرموده‌اند. از این پس، یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران باید بر اساس میزان تحقق این راهبرد انجام شود.

۳- ایران قوی بر پایه اقتدار علمی و فناوری استوار است. کلید هرچه قوی‌تر شدن ایران، مرزشکنی و راه‌حل‌گشایی نخبگان در مسائل علمی کشور است. اما این اقتدار علمی باید در سفره مردم و در بازار و کارخانه و مزرعه دیده شود. تجربه نشان داده است که هر گام علمی کشور ـ از توربین‌های ایرانی و آب‌شیرین‌کن‌های دانش‌بنیان تا رادیوداروها و ماهواره‌های سنجشی ـ وقتی به تولید و اشتغال و صرفه‌جویی ارزی گره خورده، مستقیماً بر معیشت مردم اثر گذاشته است. بنابراین، مسئولان و مدیریت کشور موظف است زنجیره «دانش تا مصرف» را با حمایت هدفمند از شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع و شرکت‌های نوپا تکمیل کنند تا دستاورد علمی به کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، ایجاد شغل‌های پایدار و مهار تورم تبدیل شود.

۴- جامعه اسلامی مدیران، اجرایی‌سازی محورهای پنج‌گانه مورد تأکید رهبری را سرلوحه برنامه‌های خود قرار می‌دهد:

__ برنامه‌ریزی جدی و عملی برای توسعه علوم پایه از جمله فیزیک، شیمی، علوم زیستی و ریاضی به‌عنوان پیش‌ران های حوزه علم ؛ با این تأکید مدیریتی که بودجه پژوهش پایه نباید قربانی هزینه‌های جاری شود؛

__ تمرکز بر حقایق کشف‌نشده و مسابقه دائمی برای حل مسائل حل‌نشده، خصوصاً در علوم پایه ونظریه پردازی.

__ میدان دادن به خلاقیت و تخیل مثبت، شجاعت علمی برای ابداع و ابتکار و ایجاد مشوق‌های جذاب، که مدیریت دولتی باید با کاهش بوروکراسی و ریسک‌پذیری نهادی از آن پشتیبانی کند.

__ فراهم کردن زیرساخت‌ها و رفع گلوگاه‌های فناوری برای کنشگری فراسرزمینی، که لازمه آن شفافیت مقررات، تسهیل مجوزها و مبارزه جدی با فساد اداری است.

‌__ میدان دادن به نخبگان از آغازین سال‌های دانشجویی، تسهیل کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، و اتصال پایدار نهاد علم با صنعت و بازار مصرف حول مسائل مهم کشور از آب، خاک، غذا و انرژی تا هوش مصنوعی.

۵- نقش‌آفرینی مستقیم و مؤثر نخبگان رشته‌های نظری و تجربی دانشگاه و حوزه در سطوح طرح‌ریزی و خط‌مشی‌گذاری، کمک شایانی به پیشرفت کشور می‌کند. مدیران وظیفه دارند از ظرفیت‌های فردی و عقلانیت و خرد جمعی نخبگان متعهد بهره وافر بگیرند و سازوکارهای مشورت ساختاریافته، اتاق‌های فکر و شوراهای نخبگانی را در دستگاه‌های خود نهادینه کنند.

۶- حل مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور بدون جهش در بهره‌وری ممکن نیست و جهش بهره‌وری بدون بهره‌گیری از علم و راه کارهای نخبگانی محقق نمی‌شود. از این رو، جامعه اسلامی مدیران از دولت و همه دستگاه‌های اجرایی می‌خواهد شاخص‌های بهره‌وری و سهم اقتصاد دانش‌بنیان را یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد مدیران تبدیل کنند و گزارش پیشرفت آن را به‌صورت شفاف به مردم ارائه دهند.

۷- با پیمودن درست این مسیر، مرکز ثقل کانون‌های دانش به‌تدریج از غرب به ایران منتقل خواهد شد و کشور در سال‌هایی نه چندان دور به مرجعیت علمی و فناوری تبدیل شده و هدف تبدیل زبان فارسی به یکی از زبان‌های مرجع علمی دنیا محقق خواهد گردید.

جامعه اسلامی مدیران، با الهام از فرا راهبرد پیروزمندانه «العلمُ سلطان» و با تکیه بر خون دانشمندان شهید و دعای خیر مولایمان حضرت صاحب‌الزمان عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف، از همه مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی کشور می‌خواهد با عمل به منویات رهبر معظم انقلاب، زمینه شکوفایی استعدادهای نخبگان ورزشی، علمی و فناورانه را فراهم آورند و از این ظرفیت عظیم در مسیر حل مشکلات کشور، تقویت معیشت مردم، پیشرفت همه‌جانبه و رسیدن به تمدن نوین اسلامی ـ ایرانی بهره بگیرند. این محقق نمی‌شود جز با انتصاب مدیران، خارج از جناح‌بندی‌های سیاسی و بر اساس شایسته‌سالاری به حول و قوه الهی.



محمد ناظمی اردکانی

جامعه اسلامی مدیران

۶ آبان ۱۴۰۵