مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان جوانرود خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف تسهیل مشارکت مردم در اهدای خون و کمک به تأمین خون مورد نیاز بیماران برگزار می‌شود.

وی افزود: تیم سیار اهدای خون روز پنجشنبه هفتم آبان‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۲ در ساختمان شفا، مرکز جامع سلامت واقع در پشت بیمارستان محمد رسول‌الله (ص) جوانرود مستقر خواهد شد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با دعوت از شهروندان برای حضور در این برنامه انسان‌دوستانه، گفت: مشارکت مردم در اهدای خون می‌تواند به تأمین خون سالم برای بیماران نیازمند کمک کند و نقشی مؤثر در نجات جان آنان داشته باشد.

میرزاده خاطرنشان کرد: حضور داوطلبانه مردم در برنامه‌های اهدای خون، فرصتی برای همراهی با بیماران و کمک به تأمین نیازهای درمانی آنان است و شهروندان جوانرودی می‌توانند با مراجعه به محل استقرار تیم سیار، در این اقدام ارزشمند سهیم شوند.