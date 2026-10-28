به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، تازه‌ترین آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی درباره عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات فرزندآوری طی نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بانک پارسیان در هر دو شاخص تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی، صدرنشین بانک‌های خصوصی کشور بوده است.

براساس این آمار، بانک پارسیان طی شش‌ماهه نخست سال جاری با پرداخت ۹ هزار و 77 فقره تسهیلات فرزندآوری، رتبه نخست بانک‌های خصوصی و جایگاه دهم شبکه بانکی کشور را از نظر تعداد تسهیلات پرداختی کسب کرده است.

همچنین این بانک با پرداخت بیش از ۸ هزار و ۶۴ میلیارد ریال تسهیلات فرزندآوری، از نظر مبلغ پرداختی نیز در صدر بانک‌های خصوصی قرار گرفته و رتبه دهم را در میان ۲۸ بانک بررسی‌شده به خود اختصاص داده است.

در این میان، قرار گرفتن بانک پارسیان در جمع ۱۰ بانک نخست کشور و صدر جدول بانک‌های خصوصی، بیانگر سهم این بانک در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری و اجرای تکالیف قانونی مرتبط با حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.

گفتنی است؛ علاوه بر این، بانک پارسیان در سال 1404 نیز در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت و کاهش دغدغه‌های معیشتی خانواده‌ها در حوزه فرزند آوری، تعداد 15،939 فقره وام فرزندآوری به مبلغ 13هزار و 500 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

تسهیلات فرزندآوری از جمله تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که با هدف کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های خانواده‌ها و حمایت از فرزندآوری به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود.