به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل واحدی عصر چهارشنبه در شورای عالی آموزش فارس با اشاره به دشواری‌های سال تحصیلی گذشته و شرایط ویژه کشور گفت: در پی حوادثی همچون جنگ ۱۲روزه، حوادث دی‌ماه و جنگ ۴۰روزه، بیش از ۳۰ دانشگاه و ساختمان دانشگاهی آسیب دیدند و مجموعه این شرایط، آغاز سال تحصیلی جدید را با دشواری‌هایی همراه کرد.

وی افزود: با وجود محدودیت‌ها، وزارت علوم بر آغاز آموزش حضوری تأکید داشت و دانشگاه‌ها از هفته نخست سال تحصیلی کلاس‌های خود را به‌صورت حضوری برگزار کردند؛ رویکردی که با استقبال دانشجویان همراه شد.

معاون آموزشی وزیر علوم ابراز امیدواری کرد استقبال دانشجویان از کلاس‌های حضوری زمینه تداوم این شیوه آموزشی را فراهم کند.

دانشگاه‌ها محور حل مسائل کشور هستند

واحدی با تأکید بر نقش مراکز آموزش عالی در عبور کشور از شرایط دشوار و حل مسائل جامعه گفت: چشم امید کشور به دانشگاه‌هاست و رئیس‌جمهور و دولت نیز بر نقش‌آفرینی مراکز آموزش عالی در حل مسائل کشور تأکید دارند.

وی با اشاره به ضرورت اتکا به علم و فناوری برای دستیابی به ایران قوی افزود: دانشگاه‌ها در تحقق این هدف جایگاهی محوری دارند و باید ظرفیت‌های علمی و پژوهشی خود را بیش از گذشته در خدمت نیازهای کشور قرار دهند.

حرکت به‌سوی آموزش هوشمند و مهارت‌محور

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تشریح رویکردهای این وزارتخانه برای تحول در آموزش عالی، بر ضرورت عبور از توسعه کمی و آموزش محتوامحور و حرکت به‌سوی نظامی هوشمند، مهارت‌محور، مأموریت‌گرا و پاسخ‌گو تأکید کرد.

واحدی پیوند بیشتر آموزش عالی با اشتغال و رشد اقتصادی را از ضرورت‌های این تحول دانست و گفت: هوشمندسازی آموزش، تدوین استانداردهای کلاس‌های ترکیبی هوشمند، بهره‌گیری از آموزش الکترونیکی در کنار آموزش حضوری و به‌روزرسانی برنامه‌های درسی از محورهای اصلی تحول آموزشی است.



به گفته وی، تقویت آموزش‌های مهارتی و اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان، حمایت از رشته‌های آینده‌ساز و راهبردی و پشتیبانی از استعدادهای درخشان نیز در شمار اولویت‌های معاونت آموزشی وزارت علوم قرار دارد.



مدیریت استانی آموزش عالی متناسب با نیازهای هر منطقه



وی ساماندهی مؤسسات آموزش عالی و اجرای آمایش آموزش عالی را از دیگر محورهای تحول در این حوزه برشمرد و بر اهمیت مدیریت استانی آموزش عالی تأکید کرد.



معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به ظرفیت کارگروه‌های استانی اظهار کرد: هماهنگی بیشتر میان دانشگاه‌ها و تصمیم‌گیری متناسب با شرایط و نیازهای هر استان می‌تواند به بهبود مدیریت آموزش عالی و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود کمک کند.



واحدی همچنین ارتقای کیفیت و اعتباربخشی آموزش، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و تقویت تاب‌آوری نظام آموزش عالی در شرایط بحران را از دیگر محورهای مورد توجه وزارت علوم عنوان کرد.