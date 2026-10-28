جودو ایران طلایی شد؛ قهرمانی ابوالفضل محمودی در کاپ آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل محمودی، نماینده شایسته جودوی ایران در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم، با عملکردی درخشان در رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۶ اردن، عنوان قهرمانی این وزن را از آن خود کرد و بر سکوی نخست ایستاد.

محمودی در مسیر رسیدن به فینال ابتدا هشام الزربا را شکست داد و در ادامه با غلبه بر هیثم المزایده از اردن به روند پیروزی‌های خود ادامه داد. نماینده ایران در مرحله بعد نیز برابر المهند محمد جغلف از مراکش به برتری رسید و جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کرد.

ملی‌پوش جودوی ایران در دیدار پایانی برابر معاذ ایژایف از روسیه به میدان رفت و با پیروزی در این مبارزه مدال طلای رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۶ اردن را به دست آورد.