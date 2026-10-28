صفایی بوشهری: زیرساخت های ارتباطی استان بوشهر تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر چهارشنبه در دیدار مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر، با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای حفظ و ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی استان بوشهر اظهار کرد: در جریان جنگ، با وجود حمله به تأسیسات ارتباطی، استان بوشهر با کمترین مشکل در حوزه ارتباطات مواجه بود و مردم اختلال جدی در ارتباطات خود احساس نکردند که این موضوع نشان‌دهنده تلاش مجموعه فعالان این حوزه است.

وی با بیان اینکه تجربه جنگ، برخی ضعف‌ها و آسیب‌پذیری‌های زیرساختی را آشکار کرد، افزود: لازم است تمام آسیب‌های ناشی از جنگ شناسایی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط برطرف شود. همچنین ضعف‌هایی که در این شرایط مشخص شده است، باید به‌صورت دقیق بررسی و برای جبران آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر بر ضرورت حفاظت از زیرساخت‌های راهبردی ارتباطی تأکید کرد و گفت: پوشش ارتباطی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که حملات احتمالی نتواند به بخش‌های حساس و راهبردی آن آسیب جدی وارد کند.

ضرورت تقویت پدافند غیرعامل و مقابله با عملیات فریب

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در حوزه ارتباطات تصریح کرد: سامانه‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی باید از پوشش حفاظتی مناسبی برخوردار باشند تا در برابر تهدیدات احتمالی، تاب‌آوری لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه عملیات فریب یکی از روش‌های مورد استفاده در جنگ است، بر لزوم پیش‌بینی راهبردهای مقابله با این شیوه در حوزه سایبری تأکید کرد و افزود: باید تدابیری اندیشیده شود که اطلاعات و سامانه‌های ارتباطی در برابر نفوذ و سوءاستفاده دشمن مصون بمانند و مهاجمان نتوانند با اتکا به اطلاعات به‌دست‌آمده، اهداف واقعی و زیرساخت‌های حیاتی را شناسایی کنند.

سواحل بوشهر به نگهداری ویژه زیرساخت‌های ارتباطی نیاز دارند

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به شرایط جغرافیایی استان و گستردگی مناطق ساحلی بیان کرد: زیرساخت‌های ارتباطی در استان‌های ساحلی مانند بوشهر، به دلیل شرایط محیطی، به تعمیر و نگهداری مستمرتر و ویژه‌تری نیاز دارند و این موضوع باید در برنامه‌ریزی‌های مربوط به توسعه و پایداری شبکه مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت تربیت و سازمان‌دهی نیروهای جوان و متخصص در حوزه دفاع سایبری تأکید کرد و گفت: باید آموزش‌های لازم در دو بخش سخت‌افزار و نرم‌افزار در دستور کار قرار گیرد و گروه‌هایی از نیروهای توانمند در شمال، مرکز و جنوب استان سامان‌دهی شوند تا در مواقع بحرانی، تحت هدایت مسئولان مربوطه بتوانند برای رفع سریع اختلالات و مشکلات ارتباطی اقدام کنند.

آیت‌الله صفایی بوشهری خاطرنشان کرد: تجربه شرایط جنگی نشان داد که حضور نیروهای آموزش‌دیده و آماده در میدان می‌تواند در جلوگیری از قطع ارتباطات و بازگرداندن سریع خدمات نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

عدالت ارتباطی باید از شهرها تا دورترین روستاها امتداد یابد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه استان بوشهر در برخی شاخص‌های ملی، این دستاوردها را حاصل تلاش مجموعه‌های فعال در استان دانست و بر ضرورت تداوم پیشرفت‌ها تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر لزوم توجه ویژه به مناطق روستایی اظهار کرد: توسعه ارتباطات نباید صرفاً در شهرها متمرکز شود، بلکه باید روستاها نیز از زیرساخت‌ها و خدمات ارتباطی مناسب برخوردار باشند و عدالت در توسعه دیجیتال مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش ارتباطات در رونق کسب‌وکارهای روستایی افزود: امروز بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در روستاها، محصولات خود از جمله خرما، شیره خرما و دیگر تولیدات محلی را از طریق بسترهای مجازی عرضه می‌کنند؛ بنابراین، توسعه شبکه ارتباطی در این مناطق می‌تواند به رونق تجارت الکترونیک، افزایش درآمد مردم و تقویت اقتصاد روستاها کمک کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری ادامه داد: اگر میان سطح توسعه ارتباطات در شهرها و روستاها فاصله زیادی وجود داشته باشد، این نابرابری بر فرصت‌های اقتصادی و کیفیت فعالیت‌های اجتماعی هر دو منطقه اثر می‌گذارد. ازاین‌رو، باید توازن در توسعه ارتباطات حفظ شود تا روستاها نیز از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال بهره‌مند شوند.

وی همچنین با اشاره به درخواست برخی دستگاه‌ها برای برخورداری از سامانه پیامکی جهت اطلاع‌رسانی عمومی، بر اهمیت استفاده از ظرفیت ارتباطات در انتقال سریع پیام‌های ضروری به مردم تأکید کرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری در پایان بر ضرورت توجه هم‌زمان به پایداری زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش آمادگی در برابر تهدیدات، گسترش عدالت ارتباطی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی مناطق روستایی تأکید کرد.