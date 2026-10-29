آغاز رقابت داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ با رقابت ۵۷ هزار و ۷ نفر در سه نوبت روزهای ۷ و ۸ آبان ماه برگزار می شود.

آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۵ طی نوبت عصر روز پنجشنبه ۷ آبان در رشته های مجموعه آموزش پزشکی، مجموعه بهداشت محیط، مجموعه روانشناسی، مجموعه علوم آزمایشگاهی (۱)، مجموعه فیزیک پزشکی، تکنولوژی اتاق عمل، ارتز و پروتز (اعضای مصنوعی و وسایل کمکی)، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، بینایی سنجی، بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها، تاریخ علوم پزشکی، تکنولوژی گردش خون، ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی، سلامت در حوادث و بلایا، سلامت جهانی، سم شناسی، مجموعه شنوایی شناسی، شیمی دارویی، فیزیولوژی پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت، کاردرمانی، گفتاردرمانی و مهندسی پزشکی (بیومواد) برگزار می شود.

گشایش درب ورود حوزه برای نوبت عصر ساعت ۱۳:۳۰ است و شروع آزمون نوبت عصر راس ساعت ۱۵ عصر است. مدت زمان پاسخگوئی به سوالات کلیه رشته ها ۱۶۰ دقیقه است.

در آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۵ تعداد ۵۷ هزار و ۷ نفر ثبت نام کرده اند که این تعداد در ۵۶ رشته یا مجموعه امتحانی به رقابت می پردازند.

آزمون در ۳۹ حوزه امتحانی در ۳۳ شهر و دانشگاه های علوم پزشکی، اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایلام، ایران، بندرعباس، بوشهر، بجنورد، بیرجند، تبریز، تهران، زاهدان، زنجان، سمنان، شهرکرد، شهیدبهشتی، شیراز، قزوین، قم، کاشان، کرمان، کرمانشاه، کردستان، گلستان، گناباد، گیلان، لارستان، لرستان، مازندران، مشهد، همدان، یاسوج، یزد برگزار می شود.