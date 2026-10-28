به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر چهارشنبه در نشست اختتامیه ارزیابی دبیرخانه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی کشور در سالن جلسات ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاهی این شهرستان، جذب دانشجویان بین‌المللی را فرصتی برای توسعه علمی و گسترش همکاری‌های دانشگاهی دانست و بر ضرورت رفع موانع پیش‌روی تحقق این هدف تأکید کرد.

وی با بیان اینکه سمنان از زیرساخت‌های گسترده آموزش عالی، استادان برجسته و مراکز علمی متعدد برخوردار است، اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه دانشگاه‌ها و جذب دانشجو باید علاوه بر جمعیت شهرستان، بر اساس موقعیت جغرافیایی، امکانات موجود و توان علمی مراکز دانشگاهی انجام شود.

فرماندار سمنان با اشاره به اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت در زمینه جذب دانشجویان بین‌المللی افزود: دانشگاه سمنان، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و دیگر مراکز آموزش عالی شهرستان ظرفیت مناسبی برای پذیرش دانشجویان خارجی دارند و استفاده از این ظرفیت‌ها به برنامه‌ریزی هماهنگ و رفع موانع موجود نیاز دارد.

صمیمیان، اسکان و اقامت و دسترسی به خدمات ارزی را از جمله مسائل پیش‌روی دانشجویان بین‌المللی عنوان کرد و یادآور شد: نبود خدمات کافی برای تبدیل ارز می‌تواند مشکلاتی برای این دانشجویان ایجاد کند؛ ازاین‌رو، پیگیری راهکارهای قانونی با همکاری اتحادیه طلا و جواهر و دستگاه‌های مرتبط برای ساماندهی این خدمات در دستور کار قرار دارد.

وی از پیش‌بینی سازوکار پنجره واحد اسکان و اقامت دانشجویان بین‌المللی خبر داد و تاکید داشت: با تهیه و ابلاغ پروتکل مشخص به دانشگاه‌ها، هماهنگی میان مراکز آموزش عالی و دستگاه‌های مسئول افزایش می‌یابد و مسائل مربوط به اقامت دانشجویان در چارچوب منسجم تری پیگیری می‌شود.

فرماندار سمنان همچنین نزدیکی به تهران و برخورداری از فرودگاه را از ظرفیت‌های این شهرستان برای جذب دانشجویان خارجی برشمرد و اظهار کرد: هماهنگی‌هایی با دانشگاه سمنان و دانشگاه علوم پزشکی برای استفاده از ظرفیت فرودگاه و فراهم کردن پروازهای مورد نیاز دانشجویان بین‌المللی، به‌ویژه دانشجویان کشورهای همسایه، در حال انجام است.

صمیمیان در ادامه با اشاره به توان علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان بیان کرد: برخورداری از استادان برجسته، تنوع رشته‌های تحصیلی و فعالیت در دوره‌های تخصصی و فوق تخصصی، زمینه مناسبی برای توسعه آموزش پزشکی و گسترش همکاری‌های علمی فراهم کرده است.

وی با قدردانی از حضور ارزیابان دبیرخانه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی کشور و تلاش مدیران و استادان دانشگاه علوم پزشکی سمنان، تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاهی، رفع موانع زیرساختی و تسهیل خدمات مورد نیاز دانشجویان خارجی می‌تواند به ارتقای جایگاه علمی سمنان و توسعه همکاری‌های دانشگاهی در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند.