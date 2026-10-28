سه برنامه وزارت میراث برای رونق گردشگری خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی‌بندپی عصر چهارشنبه در ستاد هماهنگی خدمات سفر خراسان جنوبی با قدردانی از اقدامات استاندار و دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: گردشگری صنعتی اثرگذار در ارزآوری، اشتغال‌زایی، ارتقای سلامت روان و ایجاد ارزش افزوده است و می‌تواند نقش مهمی در توانمندسازی جوامع محلی ایفا کند.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: یکی از چالش‌های کشور، مهاجرت از روستاها و افزایش جمعیت حاشیه‌نشین در کلان‌شهرهاست؛ در حالی که رونق گردشگری و شکل‌گیری زنجیره ارزش این صنعت می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی و تحقق مهاجرت معکوس کمک کند.

محسنی‌بندپی با اشاره به اقدامات خراسان جنوبی در مدیریت شرایط جنگی کشور بیان کرد: با وجود شرایط دشوار و آسیب دیدن برخی زیرساخت‌های سوختی، تلاش دستگاه‌های اجرایی موجب شد تأمین و توزیع سوخت و کالاهای اساسی با مدیریت مناسبی دنبال شود و مردم و مسافران با کمبودهای گسترده مواجه نشوند.

وی ادامه داد: هماهنگی استانداران، فرمانداران و اعضای ستاد هماهنگی خدمات سفر در سراسر کشور، به‌ویژه در خراسان جنوبی، نقش مهمی در مدیریت حضور مسافران داشت و شایسته قدردانی است.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده، از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین، بیش از ۴۱۵ هزار مسافر وارد خراسان جنوبی شدند و تأمین نیازهای این جمعیت به برنامه‌ریزی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی نیاز داشت.

خراسان جنوبی؛ مقصدی با ظرفیت‌های گردشگری ناشناخته

محسنی‌بندپی با اشاره به ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده خراسان جنوبی اظهار کرد: این استان در حوزه‌های گردشگری ادبی، فرهنگی، تاریخی، روستایی و کشاورزی قابلیت‌های ارزشمندی دارد که تاکنون به اندازه کافی معرفی نشده‌اند.

وی افزود: آثار ادبی و فرهنگی برجای‌مانده از شاعران این منطقه، از جمله دیوان شعری با بیش از ۱۱ هزار قطعه شعر که در جریان بازدیدها مورد اشاره قرار گرفت، می‌تواند زمینه توسعه گردشگری ادبی را فراهم کند.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای ارزیابی روستاهای دارای ظرفیت گردشگری در دستور کار قرار دارد و با حضور میدانی و بررسی شرایط، تلاش می‌کنیم زمینه معرفی و حمایت از این مناطق را فراهم کنیم.

وی همچنین پیشنهاد کرد ظرفیت گردشگری زیارتی خراسان جنوبی با محوریت آستان حسین بن موسی‌الکاظم(ع) در فهرست مقاصد شاخص گردشگری زیارتی کشور مورد توجه قرار گیرد.

محسنی‌بندپی گفت: با تهیه طرح پیشنهادی و همکاری مجموعه‌های مرتبط، می‌توان زمینه معرفی بیشتر این ظرفیت را در سطح ملی فراهم کرد.

معرفی جاذبه‌ها با کمک فعالان رسانه‌ای گردشگری

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تشریح برنامه‌های این وزارتخانه برای توسعه گردشگری خراسان جنوبی اظهار کرد: نخستین محور، تقویت معرفی مقصد گردشگری استان است.

وی افزود: در همین راستا، استفاده از ظرفیت بلاگرها و فعالان رسانه‌ای حوزه گردشگری برای معرفی جاذبه‌های استان در دستور کار قرار می‌گیرد.

محسنی‌بندپی ادامه داد: همچنین ظرفیت‌های خراسان جنوبی باید در نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری معرفی شود و در صورت شناسایی فرصت‌های مناسب، امکان استفاده از ظرفیت نمایشگاهی وزارتخانه برای معرفی توانمندی‌های استان فراهم خواهد شد.

افزایش ماندگاری مسافران با توسعه رویدادها

وی افزایش ماندگاری مسافران را دومین محور برنامه‌ها دانست و گفت: هدف این است که گردشگران به حضور کوتاه‌مدت و عبوری از استان اکتفا نکنند و با توسعه رویدادها و جشنواره‌ها، مدت بیشتری در خراسان جنوبی اقامت داشته باشند.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارتقای خدمات گردشگری را سومین محور برنامه‌ها برشمرد و افزود: توسعه زیرساخت‌ها، تقویت خدمات و حمایت از سرمایه‌گذاری در تأسیسات گردشگری، از جمله بوم‌گردی‌ها و هتل‌ها، می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند.

محسنی‌بندپی با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های گردشگری استان اظهار کرد: توسعه این صنعت به همکاری دولت و سرمایه‌گذاران خصوصی نیاز دارد و باید از ظرفیت‌های موجود برای افزایش کیفیت خدمات و گسترش زیرساخت‌ها استفاده شود.

زعفران؛ فرصتی برای توسعه گردشگری کشاورزی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت تولید زعفران در خراسان جنوبی اظهار کرد: این استان از نظر کمیت و کیفیت زعفران، ظرفیت رقابت با دیگر مناطق تولیدکننده کشور را دارد و لازم است این توانمندی در سطح ملی و بین‌المللی بیشتر معرفی شود.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: برگزاری رویدادهای ملی مرتبط با زعفران با مشارکت خراسان جنوبی و خراسان رضوی می‌تواند به معرفی بهتر این محصول، تقویت برند ملی زعفران و رونق گردشگری کشاورزی کمک کند.

محسنی‌بندپی در پایان با اشاره به حمایت‌های دولت از توسعه گردشگری و صنایع دستی گفت: ظرفیت‌های حمایتی برای توسعه بوم‌گردی، رونق گردشگری و تقویت صنایع دستی در اختیار استان‌ها قرار دارد و خراسان جنوبی نیز می‌تواند با تدوین برنامه‌های مشخص و استفاده از این فرصت‌ها، مسیر توسعه گردشگری خود را شتاب بخشد.