به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای جودو کاپ آسیا ۲۰۲۶ اردن، سمیرا خاکخواه نماینده وزن منهای ۵۷ کیلوگرم بانوان ایران موفق به کسب مدال برنز شد.
خاکخواه در نخستین دیدار خود برابر مارینا آژینو از قبرس به پیروزی رسید و راهی دور بعد شد، اما در ادامه مقابل هدیل العالمی از اردن شکست خورد و به جدول شانس مجدد راه یافت.
نماینده ایران برای ادامه مسیر کسب مدال، ابتدا باید برابر اسراء خریسات، دیگر نماینده اردن، به پیروزی میرسید که با برتری در این دیدار، مدال برنز رقابتهای کاپ آسیا ۲۰۲۶ اردن را کسب کرد.
جودو کاپ آسیا - اردن
دختر جودوکار ایران سوم شد؛ مدال برنز بر گردن سمیرا خاکخواه درخشید
ملی پوش جوان و آینده دار جودو ایران در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم عنوان سوم رقابت های کاپ آسیا را به خود اختصاص داد و مدال برنز را بر گردن آویخت.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای جودو کاپ آسیا ۲۰۲۶ اردن، سمیرا خاکخواه نماینده وزن منهای ۵۷ کیلوگرم بانوان ایران موفق به کسب مدال برنز شد.
کد مطلب 6993017
نظر شما