  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۳۶

جودو کاپ آسیا - اردن

دختر جودوکار ایران سوم شد؛ مدال برنز بر گردن سمیرا خاک‌خواه درخشید

دختر جودوکار ایران سوم شد؛ مدال برنز بر گردن سمیرا خاک‌خواه درخشید

ملی پوش جوان و آینده دار جودو ایران در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم عنوان سوم رقابت های کاپ آسیا را به خود اختصاص داد و مدال برنز را بر گردن آویخت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های جودو کاپ آسیا ۲۰۲۶ اردن، سمیرا خاک‌خواه نماینده وزن منهای ۵۷ کیلوگرم بانوان ایران موفق به کسب مدال برنز شد.

خاک‌خواه در نخستین دیدار خود برابر مارینا آژینو از قبرس به پیروزی رسید و راهی دور بعد شد، اما در ادامه مقابل هدیل العالمی از اردن شکست خورد و به جدول شانس مجدد راه یافت.

نماینده ایران برای ادامه مسیر کسب مدال، ابتدا باید برابر اسراء خریسات، دیگر نماینده اردن، به پیروزی می‌رسید که با برتری در این دیدار، مدال برنز رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۶ اردن را کسب کرد.

کد مطلب 6993017

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها