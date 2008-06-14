خرده فرهنگ ها باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد رضا موحدی عصر امروز در همایش منطقه ای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در شهر کرمان اظهار داشت: با توجه به فرهنگهای بومی در مناطق مختلف کشور به عنوان خرده فرهنگ، برنامه ریزی های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با این خرده فرهنگ ها متناسب سازی می شود.

وی با اشاره به برنامه های فرهنگی و اجرایی شورای تبلیغات اسلامی، عنوان کرد: مردم مهمترین نقش را در برنامه های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایفاء می کنند و باید با شناخت فرهنگهای بومی مناطق مختلف در انتقال ارزشها به جامعه موفق ترعمل کنیم.

موحدی خاطرنشان کرد: سال جاری سی و امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است و این در حالی است که فشارهای بین اللملی استکبار جهانی افزایش یافته است و مسئولان باید با ارتباط فرهنگی بیشتر با مردم و ابتکار و نوآوری در گسترش فرهنگ انقلابی و اسلامی کوشا باشند.

وی بیان داشت: در سال جاری باید با محتوایی تر کردن مراسم های پیروزی انقلاب و ایجاد روحیه نشاط و شکوفایی در مردم و ارتباط با نخبگان یاس و نا امیدی را از مردم دور کنیم و با ایجاد روحیه انقلابی در انتقال ارزشهای انقلاب همت کنیم.