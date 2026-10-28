به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه همکاری سه‌ساله اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی و اداره‌کل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌شرقی با هدف گسترش فرهنگ مطالعه در میان دانش‌آموزان و توسعه فعالیت‌های فرهنگی در مدارس، عصر چهارشنبه به امضای اسد بابایی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان و اسفندیار صادقی، مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌شرقی رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، مدارس مشمول طرح «نوجوان کتاب‌خوان» با نزدیک‌ترین کتابخانه عمومی ارتباط برقرار می‌کنند تا دانش‌آموزان ضمن آشنایی با منابع مطالعاتی متناسب با سن و مقطع تحصیلی خود، از خدمات کتابخانه‌ای بهره‌مند شوند. معرفی کتابخانه‌های تحت پوشش طرح و آموزش نحوه استفاده از امکانات و خدمات آن‌ها نیز از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این همکاری است.

اجرای یک‌هزار برنامه کتاب‌خوانی در مدارس

یکی از محورهای اصلی این تفاهم‌نامه، برگزاری برنامه‌های متنوع برای ترویج کتاب‌خوانی در محیط‌های آموزشی است. بر این اساس، اجرای یک‌هزار برنامه قصه‌گویی، جمع‌خوانی، معرفی، رونمایی و نقد کتاب با مشارکت کتابداران پیش‌بینی شده است.

همچنین قرار است ۵۰۰ برنامه معرفی کتاب در مراسم صبحگاه مدارس تحت پوشش طرح «نوجوان کتاب‌خوان» برگزار شود. این فعالیت‌ها با توجه به ساختار آموزشی مدارس، در زنگ‌های فوق‌برنامه دوره ابتدایی، درس تفکر در پایه‌های هفتم تا نهم و درس تفکر و سواد رسانه‌ای پایه دهم اجرا خواهد شد.

نصب پوسترهای معرفی کتابخانه‌های عمومی، اطلاع‌رسانی درباره ساعات فعالیت و شرایط عضویت، معرفی تازه‌های کتاب و اختصاص بخشی از تابلوهای اعلانات مدارس به موضوع کتاب و کتاب‌خوانی نیز در برنامه همکاری دو دستگاه قرار دارد.

گسترش خدمات کتابخانه‌ای در مناطق کم‌برخوردار

توسعه دسترسی دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار به امکانات فرهنگی از دیگر محورهای این توافق است. بر همین اساس، همکاری کتابخانه‌های سیار با مدارس این مناطق برای ارائه خدمات کتابخانه‌ای و اجرای ۳۰۰ برنامه کتاب‌خوانی پیش‌بینی شده است.

در بخش دیگری از تفاهم‌نامه، معرفی یک دانش‌آموز در هر شیفت مدرسه به‌عنوان «کتابیار» مورد توجه قرار گرفته است. همچنین سالانه از ۱۲ دانش‌آموز کتاب‌خوان و کتابیار برتر در قالب جشنواره کتابیاران تجلیل می‌شود.

تقدیر از برگزیدگان استانی جشنواره دانایی و توانایی از طریق اهدای تقدیرنامه و عضویت رایگان در کتابخانه‌های عمومی و برگزاری ۶ دوره آموزشی داستان‌نویسی کودک و نوجوان نیز از دیگر برنامه‌های مورد توافق است.

نقش مدارس در اجرای برنامه‌های مشترک

بر اساس تعهدات مندرج در تفاهم‌نامه، اداره‌کل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌شرقی مسئولیت تعیین مدارس مشمول طرح «نوجوان کتاب‌خوان» و هماهنگی برای حضور کتابداران و کارشناسان کتابخانه‌های عمومی در مدارس را بر عهده دارد.

همکاری در برگزاری نشست‌ها و همایش‌های تخصصی حوزه مطالعه و کودک و نوجوان، معرفی کتابیاران دانش‌آموز و استفاده از ظرفیت فضاهای موجود در دو دستگاه برای اجرای برنامه‌های علمی، فرهنگی، جشنواره‌ها و فعالیت‌های فوق‌برنامه مشترک نیز در این توافق پیش‌بینی شده است.

برگزاری مسابقات مشترک کتاب‌خوانی، اجرای برنامه‌های فرهنگی در مناسبت‌های ملی و مذهبی، اطلاع‌رسانی رویدادهای مشترک در رسانه‌های دو دستگاه و فراهم‌کردن امکان بازدید دانش‌آموزان از کتابخانه‌های عمومی استان از دیگر محورهای همکاری است.

همچنین امکان برگزاری مسابقات کتاب‌خوانی آموزش‌وپرورش، از جمله مرحله منطقه‌ای جشنواره دانایی و توانایی، در بستر سامانه آنلاین مسابقات اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی فراهم خواهد شد.